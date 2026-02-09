- Vorwärts in die Vergangenheit
Die SPD arbeitet an einem neuen Grundsatzprogramm. Schon die ersten Beschlüsse zeigen: Mehr Saat, mehr Soziales und mehr Umverteilung haben bei den Sozialdemokraten unverändert Priorität. Zukunftsfähig wird die Partei so nicht.
Also sprach Lars Klingbeil: „Die alte Welt kommt nicht zurück. Da hilft auch keine Nostalgie.“ Wer wollte dem SPD-Co-Vorsitzenden da widersprechen? Das tat auch keiner der 400 Genossen, die am Wochenende zur Jahresauftaktklausur des Parteivorstands nach Berlin gekommen waren. Doch bei ihren Forderungen zur Sozialpolitik taten sie genau das: Sie beschworen die gute alte Zeit bis zu Beginn dieses Jahrtausends. Die zeichnete sich dadurch aus, dass das Wirtschaftswachstum hoch genug war, um den Sozialstaat ständig auszubauen.
-
