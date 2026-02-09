Bärbel Bas
Arbeitsministerin Bärbel Bas schlug bei der Jahresauftaktklausur des Parteivorstands klassenkämpferische Töne an / picture alliance/dpa | Carsten Koall

Neues SPD-Programm Vorwärts in die Vergangenheit

Die SPD arbeitet an einem neuen Grundsatzprogramm. Schon die ersten Beschlüsse zeigen: Mehr Saat, mehr Soziales und mehr Umverteilung haben bei den Sozialdemokraten unverändert Priorität. Zukunftsfähig wird die Partei so nicht.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 9. Februar 2026 5 min

Hugo Müller-Vogg

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Also sprach Lars Klingbeil: „Die alte Welt kommt nicht zurück. Da hilft auch keine Nostalgie.“ Wer wollte dem SPD-Co-Vorsitzenden da widersprechen? Das tat auch keiner der 400 Genossen, die am Wochenende zur Jahresauftaktklausur des Parteivorstands nach Berlin gekommen waren. Doch bei ihren Forderungen zur Sozialpolitik taten sie genau das: Sie beschworen die gute alte Zeit bis zu Beginn dieses Jahrtausends. Die zeichnete sich dadurch aus, dass das Wirtschaftswachstum hoch genug war, um den Sozialstaat ständig auszubauen.

Rainer Mrochen | Mo., 9. Februar 2026 - 16:24

SPD auf Stimmenfang. Wenn die selektive Langleine nicht ausreicht wird halt radikal gefischt. Zerstörungspotenzial spielt dann keine Rolle mehr bei den Genossen. So geht Solidarität.

Günter Johannsen | Mo., 9. Februar 2026 - 16:40

"Vorwärts immer, rückwärts nimmer!" rief DDR-Diktator Erich Honecker ... und meinte genau dass Gegenteil: "Vorwärts nimmer, rückwärts immer!" So auch jetzt die SPD?
Jeder Diktator - ob links oder rechts - praktiziert es: Nämlich genau dass Gegenteil von dem anzukündigen, was man in Wirklichkeit tun will!
Davon haben die ÖR-Medien so einiges übernommen ... naja, auch "Journalisten" wollen nicht in Armut leben .... ?

