Deutschland steckt in der Wirtschaftskrise. Während Industrie und Mittelstand mit Rezession und Bürokratie kämpfen, setzt die Linkspartei ganz neue Prioritäten. Wenn es nämlich nach dem Partei-Co-Vorsitzenden Jan van Aken geht, sollten die Deutschen ab Temperaturen von 26 Grad Celsius praktisch kollektiv Hitzefrei bekommen. Was sich nach plumper Schulhofrhetorik an heißen Junitagen anhört, hat in einem bestimmten wirtschaftlich desinteressierten Meinungsmilieu jedoch Hochkonjunktur. Denn Hitzeschutzpläne gibt es dieser Tage viele – ökonomischen Sachverstand aber leider wenig.

„Hitzeschutz ist Arbeitsschutz – jetzt handeln“: So lautet das neue Aktionspapier der Linkspartei, das derzeit viral durch die Medien geistert. Die Idee dahinter: Ab 26 Grad soll 25 Prozent weniger gearbeitet, ab 30 Grad die tägliche Arbeitszeit sogar halbiert werden – ganz gleich, ob auf der Baustelle oder im klimatisierten Bürojob.