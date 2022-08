Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Von 1998 bis 2014 war er Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Politik ist zu weiten Teilen Kommunikation. Deshalb haben die Akteure den Vorschlag in den letzten Monaten kommunikativ vorbereitet. Wie kann man Menschen am besten überzeugen und gewinnen? Ein wirksames Instrument sind einprägsame Bilder und Geschichten, die an Lebenserfahrungen anknüpfen. Bundeskanzler Scholz benutzt das Bild der Winterreifen. Ebenso wie die Autofahrer müsse sich auch der Staat auf einen schwierigen Coronaherbst und -winter vorbereiten. Dazu gehört nach den Vorstellungen der Regierung das jetzt vorgelegte Konzept. Das Bild ist geschickt gewählt und wirksam. Es ist aber auch irreführend und deshalb perfide. Denn es blendet einen entscheidenden Punkt völlig aus. Anders als bei der Winterreifenpflicht geht es bei den staatlichen Coronamaßnahmen um tiefe Einschnitte in die Freiheit.

Bisher ist das Konzept noch sehr vage. Einen detaillierten Text, der rechtlich verwertbare Formulierungen enthält, haben die beiden Minister der Öffentlichkeit noch nicht vorgelegt. Trotzdem lassen sich die Eckpunkte des Plans erkennen. Die Reaktionen in der Öffentlichkeit waren verheerend. Zahlreiche Verbände kritisierten völlig zu Recht einzelne Regelungen im Detail. Auch bei der Gesamteinschätzung herrscht keine Einigkeit. Manchen ist das Konzept zu vorsichtig und liberal. Andere halten es für freiheitsfeindlich und unnötig. Bisher wenig beleuchtet wird die Grundidee, die hinter diesem Konzept steckt und es prägt.



Im Zentrum des Konzepts stehen die Maske und der Corona-Test. In vielen Bereichen sollen Maskenpflichten gelten. Testpflichten sollen hinzukommen. Wenn dieses Konzept umgesetzt würde, hinge der Zugang zum öffentlichen Leben vom Maskentragen und vom Testen ab – oder, aber nur zeitlich begrenzt, vom Impfen.