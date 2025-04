Wenn die Kabinettsliste von Friedrich Merz nun am Montag so vorgestellt wird, wie es einige Medien schon schreiben, dann birgt das Personal-Tableau des möglichen baldigen Kanzlers mehr Überraschungen, als manche Kritiker es ihm zugetraut haben. In der Auswahl schlummert eine Art von Sprengstoff in mehrere Richtungen, der zumindest die Befürchtungen eines gähnenden Weiter-so nach der Ampel-Zeit im Keim sprengen könnte. Merz‘ Mannschaft ist ein Wagnis mit einigen Neulingen und manchen Quer- und Aufsteigern – mit der Chance zum Neuanfang, aber auch mit immensen Risiken.

Der sicherlich größte Knüller ist die Berufung des Verlegers und ehemaligen Cicero-Chefredakteurs Wolfram Weimer zum Kulturstaatsminister. Der Autor der Bücher „Das konservative Manifest“ und „Sehnsucht nach Gott“ könnte als die intellektuelle Speerspitze eines von manchen ersehnten offensiven Kulturkampfes gegen eine links- und woke-dominierte Kulturszene wahrgenommen werden. Inwieweit Weimer sich dann abseits der Debattenschlachten in die Rolle als Chef einer gar nicht so kleinen Bundesbehörde einfinden will, wird abzuwarten sein. Auch wird er schnell klären müssen, wie es mit seinem eigenen Verlag (Weimer Media Group) weitergeht, damit der Anschein von Interessenkonflikten nicht aufkommt.