Neuer Chef des Verfassungsschutzes Sinan Selen Der Unaufgeregte

Sinan Selen übernimmt ein schweres Erbe. Nancy Faeser hatte bis zuletzt verbrannte Erde hinterlassen und das Vertrauen in den Verfassungsschutz erschüttert. Der neue Verfassungsschutzpräsident muss eine politisierte Behörde wieder auf einen nüchternen Kurs bringen.

VON MIRJAM EPSTEIN am 5. November 2025 4 min

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Zwei Kofferbomben, bestückt mit Benzin und Gasflasche, hatten die Täter dabei, als sie in Köln in zwei Regionalzüge einstiegen. An der nächsten Station eilten sie wieder heraus, nur das Gepäck blieb zurück. Die Zeitzündung löste um 14.30 Uhr aus, doch die Bomben explodierten wegen der Fehlkonstruktion des Ganzen nicht. Es wäre der verheerendste islamistische Anschlag in Deutschland gewesen.

Sinan Selen war damals, im Jahr 2006, beim Bundeskriminalamt. Er leitete die Ermittlungen. Neun Terabyte Daten wurden gesichtet, heißt es. Mit großem Aufwand wurde nach den Tätern gefahndet. Schon drei Wochen später konnten die libanesischen Islamisten gefasst werden. Es war ein erster großer Erfolg für den damals noch jungen Juristen.

A. Brand | Mi., 5. November 2025 - 11:17

ist da wohl keine Besserung zu erwarten, im Gegenteil.

Wieder eine vertane Chance der Union!

Michael Kaufmann | Mi., 5. November 2025 - 11:30

Schöner Schulaufsatz, von der Springer Dame.
Klar das da noch was Nato konformes kommen musste. Schnell noch am Ende.
Asche über Ihr Haupt junge Dame.
Wie wäre es mal mit einer sachlichen Chronologie was da im Osten so los ist.
Einfach mal Fakten Listen . Wartungskosten !

A. Brand | Mi., 5. November 2025 - 11:34

war/ist nicht „umstritten“, er hat es lediglich gewagt, ihrer kommunistisch-unfehlbaren Heiligkeit A. Merkel zu widersprechen, als sie von „Hetzjagden“ in Schemnitz sprach.

Diese „Hetzjagden“ sind bis heute, trotz massiver Bemühungen tausender linker und linksextremer Journalisten dieses Landes NICHT nachgewiesen. Im Gegenteil, das war offensichtlich eine Fake linker Schauspieler! Hans-Georg Maaßen hatte demnach mit seiner Kritik recht, es ist Zeit ihn vollständig zu rehabilitieren. Was die Linksmedien aus Maaßen gemacht haben, hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun.

Ich wäre dafür, den Verfassungsschutz ersatzlos abzuschaffen, denn er widerspricht nicht nur der Verfassung, sondern auch der Demokratie! Alles andere ist nur Murks und Herr Selen wird das tun, was seine Vorgesetzten aus der Politik von ihm verlangen!

G. Fischer | Mi., 5. November 2025 - 11:40

Sinan Selen bringt viele Vorteile mit. In der freien Wirtschaft hat er gelernt, dass nur wirkliche Ergebnisse zählen. Er ist meines Wissens politisch nicht durch eine Parteimitgliedschaft eingeschränkt und entkommt mit einem Migrationshintergrund i.d.R. auch jedem Verdacht, links oder rechts zu agieren. Ich hoffe, er will und kann mit Vernunft und Argumenten diese Behörde zu einer ernstzunehmenden und möglichst unabhängigen Instanz formen. Herr Dobrindt sollte ihm diese Freiheit unbedingt lassen.

Walter Buehler | Mi., 5. November 2025 - 12:02

... überall auf der Welt und in allen Disziplinen.

Ob in Polen, Lettland, Saudi-Arabien, in der Türkei, in Indien, in der Ukraine oder in China eine nicht im Lande geborene Person zum Chef des nationalen Geheimdienstes aufsteigen könnte? - Ich weiß es nicht. Anderswo befürchtet man wohl eher Loyalitätskonflikte.

Jedenfalls gibt es offenbar keinen brauchbaren Nachwuchs in der autochthonen deutschen Beamtenschaft. Vielleicht gehört das zu den Folgen der deutschen Familien- und Bildungspolitik.

In der bildenden Kunst, in der Technik, in der Literatur, in der Mathematik, in den Naturwissenschaften - wohin man blickt, wird zwar überall von "Exzellenz" geschwafelt, aber die hier Geborenen und Erzogenen sind auch in diesen Bereichen so selten wie in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Allerdings verblüfft mich immer wieder der Erfolg von hier ausgebildeten Menschen im Ausland. Aber soviel ich weiß - zum Geheimdienstchef hat es noch keiner gebracht.

Nix für ungut.

