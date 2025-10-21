- Der Unaufgeregte
Sinan Selen übernimmt ein schweres Erbe. Nancy Faeser hatte bis zuletzt verbrannte Erde hinterlassen und das Vertrauen in den Verfassungsschutz erschüttert. Der neue Verfassungsschutzpräsident muss eine politisierte Behörde wieder auf einen nüchternen Kurs bringen.
Zwei Kofferbomben, bestückt mit Benzin und Gasflasche, hatten die Täter dabei, als sie in Köln in zwei Regionalzüge einstiegen. An der nächsten Station eilten sie wieder heraus, nur das Gepäck blieb zurück. Die Zeitzündung löste um 14.30 Uhr aus, doch die Bomben explodierten wegen der Fehlkonstruktion des Ganzen nicht. Es wäre der verheerendste islamistische Anschlag in Deutschland gewesen.
Sinan Selen war damals, im Jahr 2006, beim Bundeskriminalamt. Er leitete die Ermittlungen. Neun Terabyte Daten wurden gesichtet, heißt es. Mit großem Aufwand wurde nach den Tätern gefahndet. Schon drei Wochen später konnten die libanesischen Islamisten gefasst werden. Es war ein erster großer Erfolg für den damals noch jungen Juristen.
