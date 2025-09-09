AfD Teufel
Die Dämonisierung der AfD hat sich als Bumerang erwiesen / Illustration: ChatGPT

Neue Strategien im Umgang mit der AfD Wenn der Teufel nicht des Teufels ist

Die Dämonisierung der AfD hat sich als Bumerang erwiesen. Die Brandmauer-Rhetorik vergiftet den politischen Diskurs und lässt reale Probleme ungelöst. Es ist Zeit für einen realpolitischen Kurswechsel – bevor die AfD zur dominierenden Kraft wird.

VON MICHAEL KLEIN am 21. September 2025 10 min

Autoreninfo

Prof. Dr. Michael Klein (Köln), Psychologischer Psychotherapeut, befasst sich seit 30 Jahren mit Geschlechter- beziehungen, Männerpsychologie und Gewaltprävention.  

So erreichen Sie Michael Klein:

Zur Artikelübersicht

Die Strategie, den politischen Gegner zur Verkörperung des Bösen schlechthin zu erklären, erzeugt kurzfristig starke Emotionen und die Bereitschaft von Massen, sich gegen die echte oder vermeintlich große Gefahr zu aktivieren. Langfristig jedoch erweist sich diese Form der Dämonisierung als kontraproduktiv, sowohl für die politische Kultur des Landes als auch für die Regierungsfähigkeit des Landes. Obendrein stärkt sie die dämonisierte Gruppierung immer mehr, wenn den Menschen klar wird, dass sie getäuscht wurden. 

Inzwischen ist Deutschland vor dem Hintergrund der weitreichenden Dämonisierung der größten Oppositionspartei AfD nahezu unregierbar geworden, und jede neue Regierung wird durch die Realität des Verhältniswahlrechts von Linksparteien dominiert. Die in den nächsten 18 Monaten anstehenden zahlreichen Kommunal- und Landtagswahlen werden die Lage weiter verkomplizieren, wenn nicht eine inhaltlich-strategische Wende geschieht. Für die Linksparteien sind die Implikationen der Dämonisierung und des Brandmauer-Versprechens zu einem politischen Schlaraffenland geworden, in dem ihnen nahezu jeder Wunsch erfüllt werden muss. All dies sind Sackgassen, die auf der Basis besseren Wissens und tieferer Einsichten von den gemäßigten politischen Kräften im Land beendet werden müssen. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.