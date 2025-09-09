- Wenn der Teufel nicht des Teufels ist
Die Dämonisierung der AfD hat sich als Bumerang erwiesen. Die Brandmauer-Rhetorik vergiftet den politischen Diskurs und lässt reale Probleme ungelöst. Es ist Zeit für einen realpolitischen Kurswechsel – bevor die AfD zur dominierenden Kraft wird.
Die Strategie, den politischen Gegner zur Verkörperung des Bösen schlechthin zu erklären, erzeugt kurzfristig starke Emotionen und die Bereitschaft von Massen, sich gegen die echte oder vermeintlich große Gefahr zu aktivieren. Langfristig jedoch erweist sich diese Form der Dämonisierung als kontraproduktiv, sowohl für die politische Kultur des Landes als auch für die Regierungsfähigkeit des Landes. Obendrein stärkt sie die dämonisierte Gruppierung immer mehr, wenn den Menschen klar wird, dass sie getäuscht wurden.
Inzwischen ist Deutschland vor dem Hintergrund der weitreichenden Dämonisierung der größten Oppositionspartei AfD nahezu unregierbar geworden, und jede neue Regierung wird durch die Realität des Verhältniswahlrechts von Linksparteien dominiert. Die in den nächsten 18 Monaten anstehenden zahlreichen Kommunal- und Landtagswahlen werden die Lage weiter verkomplizieren, wenn nicht eine inhaltlich-strategische Wende geschieht. Für die Linksparteien sind die Implikationen der Dämonisierung und des Brandmauer-Versprechens zu einem politischen Schlaraffenland geworden, in dem ihnen nahezu jeder Wunsch erfüllt werden muss. All dies sind Sackgassen, die auf der Basis besseren Wissens und tieferer Einsichten von den gemäßigten politischen Kräften im Land beendet werden müssen.
