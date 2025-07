Den Wechsel aus dem hohen Kirchenamt in ein so hohes politisches Amt habe sie nicht gesucht, sagt sie, die Herausforderung habe sich ihr – wie schon manchmal in ihrem Leben – schlicht in den Weg gestellt. „Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Man macht einen großen Bogen drum, was der erste Impuls ist, oder man springt.“ Bahr ist gesprungen. Nun besetzen sie und der Jurist Ingo Behnel die zweithöchsten Positionen im Ministerium.