„Bündnis Deutschland“ hat sich die Begriffe Freiheit, Wohlstand und Sicherheit aufs Banner geschrieben und will damit eine Repräsentationslücke in der Parteienlandschaft füllen: Leicht rechts der Mitte, aber ideologiefrei – und ohne Extremisten. „Bürgernahe, vernünftige Politik, ideologiefrei und lösungsorientiert“, so formuliert es der am Sonntag in Fulda von etwa 50 Mitgliedern der ersten Stunde gewählte Parteivorsitzende Steffen Große. Die Repräsentationslücke im bürgerlichen Bereich sei zustande gekommen, weil die AfD als Koalitionspartner ausfalle, so Große. „Egal was der bürgerliche Wähler wählt, er bekommt am Ende immer rot-grün, oder rot-grün dazu. Das frustriert immer mehr bürgerliche Wähler.“