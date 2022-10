Ein Anspruch auf Asyl liegt in der Bundesrepublik nur vor, wenn eine Person in ihrem Heimatland politisch verfolgt wird. Das mag man moralisch verwerflich und ignorant finden, es ist aber die geltende Rechtslage. Polizeigewerkschafter Teggatz sagt jedoch: „Die Gesetze, die wir haben in Deutschland, sind ausgestattet mit reichlich Befugnissen. Das Problem ist, dass diese Gesetze kaum Anwendung finden.“ Geht es nach Teggatz, sind weder die Asylberechtigten noch die Ukrainer der Kern des Problems, sondern jene, die vordringen in die Lücken des deutschen Asylsystems – und es letztlich von innen heraus destabilisieren.