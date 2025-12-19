Bernhard Vogel wäre heute 93 Jahre alt geworden, und es ist durchaus zu vermuten, dass er seine Freude an der heutigen Sitzung der Mitgliederversammlung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) gehabt hätte. Die erlauchte Runde aus 52 Persönlichkeiten, die heute einen neuen Vorsitzenden gewählt hat, war jahrelang das Spielfeld des Ausnahmepolitikers. Vogel war als einziger Politiker Ministerpräsident in zwei Bundesländern, seine Mission war über ein halbes Jahrhundert, die Partei auf einem christdemokratischen Kurs zu halten und die Konservativen und Marktliberalen in der eigenen Partei auf erträglichem Maß klein zu halten. Insofern sah er Friedrich Merz – bei aller parteipolitischen Nähe – als seinen Gegner an. Die Niederlage von Merz heute wäre also sein Triumpf gewesen.