Bei der Vorstellung im Konrad-Adenauer-Haus legt Franziska Hoppermann die Latte hoch. Als Vorbilder nennt die neue CDU-Generalsekretärin zwei ihrer Vorgänger, Heiner Geißler und Volker Rühe. Jenen für seine „programmatische Brillanz“, diesen für seine „herausragende Arbeit“ in den Zeiten der Wende, in denen er die CDU zu einer gesamtdeutschen Partei geformt habe. Sollte Hoppermann auch nur halbwegs an ihre Idole heranreichen, darf man dem Bundeskanzler zu seiner Wahl gratulieren.

Vorschusslorbeeren helfen der Parteimanagerin allerdings herzlich wenig. „Die Menschen wollen nicht, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen“, sagt Hopperman nach einer Woche, in der sich die CDU vor allem mit sich selbst beschäftigt hat. „Es geht aktuell um große Themen und Herausforderungen. Wir wollen als CDU in diesen Zeiten Orientierung und Richtung geben.“

Vor allem scheint die CDU in diesen Zeiten selbst Orientierung und Richtung gut gebrauchen zu können – und Hoppermann soll dazu beitragen. Die 44-Jährige ist mit einem Kirchenmusiker verheiratet und Mutter eines erwachsenen Sohnes. Als Bundesschatzmeisterin bislang eher im Hintergrund tätig, zählt sie nun zwangsläufig zu den prägenden Köpfen ihrer Partei. Seit 2021 sitzt die Diplomkauffrau für den Wahlkreis Hamburg-Wandsbek im Deutschen Bundestag, ist Mitglied des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung. Außerdem leitet sie die Enquete-Kommission Corona.

Merz stärkt die Frauen in der CDU

Familiär ist Hoppermann vorbelastet. Ihr Großvater Carl Damm war Mitbegründer der CDU Hamburgs. „Schon als Kind habe ich meinen Großvater bewundert, der lange Jahre Bundestagsabgeordneter gewesen war“, schreibt Hoppermann auf ihrer Homepage. Politik sei immer ein großer, alltäglicher Bestandteil ihres Familienlebens gewesen. „Mir war früh klar, dass ich mich einbringen, mein Umfeld und das gesellschaftliche Miteinander mitgestalten will.“

Und Hoppermann hat sich früh eingebracht. 1998 tritt sie in die Junge Union ein, 1999 in die CDU. Von 2004 bis 2021 engagiert sie sich kommunalpolitisch in der Bezirksversammlung Wandsbek. Nach der Wahl Julia Klöckners zur Bundestagspräsidentin im Februar 2025 wird Hoppermann deren Nachfolgerin als Bundesschatzmeisterin der Partei.

Mit der Wahl Hoppermanns stärkt der Parteivorsitzende Merz, der das alleinige Vorschlagsrecht besitzt und dem nicht die besten Beliebtheitswerte im weiblichen Teil der Wählerschaft nachgesagt werden, die Frauen in der CDU. Dabei ist Hoppermann nicht die erste Frau auf diesem Posten in der Geschichte der Partei, auch Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer hatten diese Funktion inne, ehe sie beide später die Parteiführung übernahmen.

Hoppermann, die das Amt der Generalsekretärin bis zum nächsten Bundesparteitag kommissarisch führt, war nicht immer Teil des Teams Merz. Bei der Mitgliederbefragung zur Wahl des CDU-Vorsitzenden 2022 trat sie zusammen mit Norbert Röttgen an und sollte Generalsekretärin werden. Röttgen verlor allerdings diese Wahl – gegen Friedrich Merz.