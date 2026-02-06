Spahn
Jens Spahn als Gesundheitsminister, 26.11.2021 / picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Gibt es eine neue Folgenlosigkeit für Politiker-Fehltritte? Plagiate, Maskendeals und gebrochene Wahlversprechen

Politiker aller Couleur treten einfach nicht mehr zurück, wenn sie moralisch oder politisch versagt haben. Den Verlust ihrer Vertrauenswürdigkeit ignorieren sie immer öfter. Die Bürger tun das allerdings nicht.

KOLUMNE DIE SONNTAGSFRAGE am 8. Februar 2026

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

Letzte Woche wurde bekannt, dass die TU Chemnitz dem Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt nach langer Prüfung den Doktortitel entzieht. Der reagierte umgehend und kämpferisch: Vor Gericht wolle er ziehen, die Entscheidung der Universität werde er nicht hinnehmen. An Konsequenzen, die sein Amt betreffen, denkt er nicht – im Gegenteil gehe es für ihn „mit voller Kraft“ als Ministerpräsident weiter. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Dirk Nowotsch | So., 8. Februar 2026 - 09:18

Für mich bedeuten alle angeführten Beispiele nur eines, wir haben unsere Demokratie verloren! Wir dürfen nach dem Majestätsparagraphen noch nicht einmal die richtigen Worte (Regierungskriminalität, Vorteilsname im Amt, Diebstahl, Korruption, Betrug, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, organisierte Steuerkriminalität, Spesen- und Abrechnungsbetrug, erschleichen von Dienstleistungen)benutzen, um das Tun unserer Regierung und der EU zu benennen! Leute wie Voigt, jedes seine Worte deutet auf Überheblichkeit und totale Selbstüberschätzung hin, stehen hoch im Kurs! Standen früher echte "Macher" an der Spitze der Regierung, die auch mal daneben lagen, ist es heute scheinbar der Generalplan, über die Berufspolitik viel Geld zu schaufeln und über Gefälligkeiten den weiteren Weg in der freien Wirtschaft zu ebnen!? Politik als Versorgungswerk, man sehe überhöhte Gehälter, Pensionen und Aufwandsentschädigungen! Auch ein Blick auf die familiären Dynastien (siehe Vetternwirtschaft ehem. BWM) lohnt

Jens Böhme | So., 8. Februar 2026 - 09:59

Das erinnert an DDR-Wahlen, die nur als Mummenschanz veranstaltet wurden, um damalige SED-Demokratie zu verteidigen. Die heutige Brandmauer-Demokratie steht der SED-Demokratie in nichts nach. Wie kommen CDU, SPD, Grüne und FDP überhaupt auf solch Idee, die Demokratie für eigene Machtansprüche zu missbrauchen? Liegt es an viel zu gut gemachter Propaganda, die das Volk einlullt?

Chris Groll | So., 8. Februar 2026 - 10:16

"Gibt es eine neue Folgenlosigkeit?"
Ja, die gibt es. Niemand im politmedialen Komplex übernimmt heute noch Verantwortung für sein Tun.
Zu den von Ihnen genannten Personen stechen auch die Herren Weimer, Günther, Wegner usw. usw. besonders hervor.
Gerichte - auch der BGH - verfolgen nur Delikte der "Kleinen Leute". Die "Großen Leute" treffen sich dann kurz mit den Richtern zum Abendessen und schon ist alles bestens geregelt.
Bei mir schafft das kein Vertrauen. Was sehr bitter ist, auch nicht mehr in die Justiz.
Als in der Coronazeit Ausgestoßene bin ich besonders wütend, daß sich unser Land in diese Richtung verändert hat.
Heute spielen auch Lügen keine Rolle mehr, selbst wenn ich im TV eine Sendung sehe und die gesprochenen Worte höre wird mir suggeriert, daß das ja alles nicht so gesagt worden wäre.
Hannah Arendt:
"Nur wo der gesunde Menschenverstand seinen Sinn verloren hat, kann ihm totalitäre Propaganda ungestraft ins Gesicht schlagen.“

Urban Will | So., 8. Februar 2026 - 10:57

Seit Merkel sind es diese beiden Eigenschaften, die offensichtlich prägend sind bei unseren Polit-Clowns. Schon die – nicht von mir erfundene – Existenz dieses Begriffes zeigt doch, wohin wir uns bewegt haben. Man nimmt diese Gestalten schon lange nicht mehr ernst, hat sich wohl damit abgefunden, sie erdulden zu müssen.
Ich persönlich kann für mich behaupten, dass ich mich auch wegen eines Merz nicht mal umdrehen würde, sollte er zufällig irgendwo hinter mir auftauchen, geschweige denn ihm die Hand geben.
Das gilt für all die anderen Gestalten ebenso.
Derzeit bildet die Afd – noch – die einzige Ausnahme, das sie – ebenfalls ein ekelhaftes Faktum deutscher Politik – aufgrund der Brandmauer nirgends vertreten ist. Für Weidel, Chrupalla, u.a. empfinde ich noch ein hohes Maß an Respekt. Sie kämpfen tapfer gg die Widerlichkeiten der Altparteien u linken Medien, die Argumente durch dumme Stigmatisierungen ersetzten.
Es muss sich schnellstens etwas ändern.

Heidemarie Heim | So., 8. Februar 2026 - 11:15

Könnte das (Un)Wort des Jahres werden! Nun muss die Jury nur noch eruieren und dem Zuschauer dieses Spektakels vorschlagen, wen er/sie/es zum "König aller Folgenlosigkeit" wählen darf. Und so mein Vorschlag, im Zuge der Krönungszeremonie den Begriff "Verantwortung" und alle die sich daraus ergebenden Synonyme feierlich aus dem Duden zu streichen oder zumindest mit dem Vermerk zu versehen: "Gilt nicht für Politiker!"
Je nach Bedarf kann man von Ausgabe zu Ausgabe den Personenkreis erweitern;) Erst *, dann ** usw.
Anm.: Diese Beratung war kostenlos!
Und nun muss ich gleich mal unter Druck stehend, da ich Ende März wahrscheinlich wieder ratlos im Wahlkabuff meinem Feind dem Stimmzettel gegenüber sitze eigendiagnostizieren, wie weit meine persönliche "Vertrauenslosigkeit;)" inzwischen fortgeschritten ist.😷 MfG

Dorothee Sehrt-Irrek | So., 8. Februar 2026 - 11:47

Und, war ich etwa glücklich mit dem Rücktritt von Willy Brandt?
NEIN
Nehmen wir Jens Spahn und meine persönliche "Wahrnehmung" der Coronapandemie.
Eine Kanzlerin, mindestens Präsident Macron sprach von einem "Krieg" gegen das Virus, Frau Merkel davon, dass wir unsere Großeltern doch noch länger sehen wollen?
Das mag "DDR-Sprech" gewesen sein, gewissermaßen "indirekte Argumentation", das Ergebnis war, dass "meine Kinder mich kaum mehr vor die Tür liessen".
Die politische Akzeptanz der jugendlichen Klimabewegten durch z.B. Frau Merkel - Treffen im Kanzleramt - schuf m.E. die Basis der "Klimaapokalypse" in Politik und Wissenschaft.
Ich war gegen den Rücktritt von Frau Schavan etc. und wünsche mir daher ein anderes Prozedere.
Erstens ist zuvörderst Kanzlerin a.D. Angela Merkel zur Coronapandemie zu befragen und zweitens könnten "beschuldigte" Politiker ihre Amtsgeschäfte ruhen lassen bis zur "Klärung", nicht aber aufgeben.
Das ist ein Graubereich und der sollte "Beleidigern" auch zustehen!

