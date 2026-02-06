- Plagiate, Maskendeals und gebrochene Wahlversprechen
Politiker aller Couleur treten einfach nicht mehr zurück, wenn sie moralisch oder politisch versagt haben. Den Verlust ihrer Vertrauenswürdigkeit ignorieren sie immer öfter. Die Bürger tun das allerdings nicht.
Letzte Woche wurde bekannt, dass die TU Chemnitz dem Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt nach langer Prüfung den Doktortitel entzieht. Der reagierte umgehend und kämpferisch: Vor Gericht wolle er ziehen, die Entscheidung der Universität werde er nicht hinnehmen. An Konsequenzen, die sein Amt betreffen, denkt er nicht – im Gegenteil gehe es für ihn „mit voller Kraft“ als Ministerpräsident weiter.
