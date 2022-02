Realität ist das, was bleibt, auch wenn sie keiner mehr wahrnimmt. Deshalb kann es manchmal zu einem bösen Zusammenprall von Realität und Ideologie kommen. Politisch organisierte Ideologien zeichnen sich daher dadurch aus, dass sie die Realität einfach uminterpretieren, wenn sie nicht in ihr Weltbild passt. Am leichtesten fällt diese Umdeutung der Realität, wenn die entsprechenden Ideologen in einer Regierung sitzen. Dann verfügen sie über die nötigen administrativen und deklarativen Mittel, die Uminterpretation der Realität einer ganzen Gesellschaft aufzunötigen.

Als wahrer Meister der Entrealisierung der Wirklichkeit mit den Mitteln der Weltanschauung erweist sich Wirtschaftsminister Robert Habeck. Allein sein Versuch, das CO2-Emissionsziel von 65 Prozent gegenüber 1990 zu erreichen, und die dafür angekündigten Maßnahmen zeugen von einer veritablen Verzerrung der Realität. Man braucht kein Seher zu sein, um vorauszusagen: Das avisierte Maßnahmenpaket schadet massiv dem Wohlstand in Deutschland. Es gefährdet die Energieversorgung. Das 65-Prozent-Ziel wird dennoch verfehlt werden. Und zur Reduzierung der Klimaerwärmung trägt all das nichts Messbares bei.