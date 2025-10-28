Es sind die üblichen – nun, wie soll man sie nennen? – Selbstinszeniererinnen, die nun die sogenannte „Stadtbild“-Debatte nutzen, um sich selbst und ihre Denkschablonen im Glanz der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Also haben Luisa Neubauer (eigentlich Klima-Aktivistin, aber ohne Expertisenbeschränkung), Ricarda Lang (Ex-Grünen-Chefin), Jutta Allmendinger (Sozialwissenschaftlerin mit Abo auf staatliche Expertengremien), Marina Weisband (Ex-Piratin und Allround-Aktivistin) und mehr als 60 andere mehr oder wenige prominente Frauen einen Offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz geschrieben.

Weltbild vs. Stadtbild

Der Kanzler ist formal der Adressat, aber eigentlich ist seine Rolle natürlich die des Punching Balls, auf den die Schreiberinnen eindreschen. Denn so sind derartige „Debatten“ bekanntlich konzipiert: Es wird nicht argumentiert, um die Öffentlichkeit vom Sinn und der Vernünftigkeit der eigenen Position zu überzeugen, sondern um ein Exempel zu statuieren: Seht her, hier hat einer unserem Weltbild (denn darum geht es, nicht ums konkrete Stadtbild) zuwider gesprochen, nun kriegt er eine Abreibung.

Der Kanzler hatte – kommunikativ maximal ungeschickt, wie er nun mal ist – seinen schein-empörenden Satz vom „Stadtbild“ nicht ausgefeilt erklärt, sondern nur raunend gesagt, man solle doch die eigenen „Töchter“ fragen. Natürlich weiß jede Tochter in Deutschland Anno 2025, dass man keinesfalls in den Abendstunden in unzähligen Gegenden europäischer Städte (auch Kleinstädte) spazieren gehen sollte.

In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Funke Mediengruppe gaben 55 Prozent der befragten Frauen an, sich an keinem der zur Auswahl stehenden öffentlichen Orte sicher zu fühlen. Darunter waren unter anderem „die Straße“, öffentliche Verkehrsmittel oder Parks. Am schlechtesten schnitten Clubs und Bahnhöfe ab – nur 14 Prozent der Frauen gaben an, sich dort sicher zu fühlen. Luisa Neubauer wird in ihrer Heimatstadt Hamburg sicher auch nicht freiwillig nachts am Jungfernstieg allein spazieren gehen. Übrigens ist es für Söhne auch keinesfalls ungefährlich, etwa von einer Abi-Feier zu Fuß nach Hause zu gehen. Unter allen Befragten, also auch Männern, gab insgesamt fast jeder Zweite (49 Prozent) an, sich an keinem der genannten öffentlichen Orte sicher zu fühlen. Für die nach Angaben von Civey repräsentative Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut im Zeitraum vom 23. bis 27. Oktober online 5000 Menschen ab 18 Jahren.

Statt Argumenten kommt der Rassismusvorwurf

Aber darum, also um die Lebenswirklichkeit, darf es eben nach Wunsch der Unterzeichnerinnen des Offenen Briefes gerade nicht gehen, sondern um die Diskurshoheit. Und mit dieser Töchter-Ergänzung hatte Merz geradezu eine Einladung zu einer Attacke gegen ihn ausgesprochen: Merz soll es nicht wagen, im Namen der Töchter/Frauen zu sprechen, denn das dürfen nach ihrem Selbstverständnis nur Neubauer und Co. Also schreiben sie:

„Wir möchten gerne über Sicherheit für Töchter, also Frauen sprechen. Wir möchten es allerdings ernsthaft tun, und nicht als billige Ausrede dienen, wenn rassistische Narrative rechtfertigt werden sollen. Betroffene von Sexismus und Betroffene von Rassismus dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Beide Perspektiven – insbesondere dort, wo Mehrfachdiskriminierungen auftreten – müssen ernst genommen und zusammen gedacht werden.“

Sie unterstellen Merz also, kein wirkliches Interesse an der Sicherheit von Frauen zu haben, sondern vielmehr dieses nur zu simulieren, um „rassistische Narrative“ zu rechtfertigen. Statt über den alltagsevidenten und in der Polizeilichen Kriminalstatistik felsenfest belegten Zusammenhang der jüngsten Zuwanderungswellen mit Gewaltverbrechen zu reden, der nicht nur Frauen größte Sorgen bereitet, wollen die Brief-Autorinnen rassistische Diskriminierung als primäres Problem festlegen.

Kampf gegen die Meinungsfreiheit als Mittel der Wahl

Ihr Forderungskatalog ist dann eine Sammlung üblicher Wünsche nach mehr Antidiskriminierungsaktionismus („Finanzierung von mehrsprachigen, kultursensiblen Beratungsangeboten und Schutzräumen für migrantische Frauen“), Abschaffung der Meinungsfreiheit („Strengere Regeln gegen Online-Hass, Cybermobbing, Queerfeindlichkeit, Rassismus, Sexismus und Deepfakes. Lückenlose Durchsetzung des Digital Service Acts“) und mehr sozialstaatlicher Umverteilung („Finanzielle Unabhängigkeit von Frauen stärken“, „Altersarmut von Frauen konsequent bekämpfen“). Und: „Schutz vor ökonomischer Gewalt“ – was immer man darunter auch verstehen soll.

Kein einziges der zahlreichen Messer-Gewaltverbrechen, die Deutschland fast alltäglich erschüttern, wäre wohl durch solche Maßnahmen verhindert worden. Die Opfer von Gewaltverbrechen durch ausreisepflichtige Migranten, beziehungsweise ihre trauernden Angehörigen, müssen sich durch solche Forderungen geradezu verhöhnt fühlen.

Neubauers Parteifreund, der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak, hat in einem Beitrag für die Funke Mediengruppe versucht, mehr Sinn für die Lebenswirklichkeit zu zeigen. Er erfindet dafür sogar einen neuen Begriff wie aus dem Soziologie-Seminar: Er sehe mancherorts in Deutschland „Angsträume“, wo sich Menschen in der Dunkelheit kaum noch auf die Straße trauen.

Banaszak gegen „herumlungernde Faschos“ und Stammtische

Aber als Grünen-Chef sieht er sich gezwungen, die Angstmacher korrekt zu priorisieren: „Es gibt die an Kleinstadtbahnhöfen herumlungernden Faschos und sturzbesoffen grölende Fußballfans in Zügen“, schreibt Banaszak. „Und es gibt kriminelle Gruppen auch aus migrantischen Familien, die am Freitagabend Leute abziehen oder Frauen belästigen.“ Es gebe „Femizide, die von weißen Tätern an ihren Ehefrauen und Ex-Freundinnen begangen werden, und es gibt Frauenmorde muslimischer Männer an ihren Frauen, Schwestern und Töchtern im Namen der Ehre. Es gibt Jugendzentren in der Sächsischen Schweiz, in denen man als trans Mann von anderen Jugendlichen ausgegrenzt wird. Und es gibt Schulen in Berlin-Moabit, in denen ein schwuler Lehrer von Kindern in die Psychotherapie gemobbt wird, die ihr Verhalten damit begründen, der Islam sei hier Chef.“

Bemerkenswert ist, dass Banaszak offenbar Ausgrenzung im Jugendclub für ähnlich empörend wie Morde hält. Noch bemerkenswerter allerdings ist sein Vorwurf an Merz, es sei unehrlich, „die Zustände zu beklagen, die seine Partei mitzuverantworten hat“. Hat man richtig gelesen? Wird Banaszak etwa zum verspäteten Kritiker merkelscher Migrationspolitik?

Nein, natürlich nicht. Die „Zustände“ und „Angsträume“ sind für Banaszak nicht Ergebnis mangelnder Einwanderungsschranken, sondern allein mangelnder Sozialpolitik: Wer Integrationsarbeit an Ehrenamtliche auslagere, Frauenhäuser chronisch unterfinanziere und die öffentliche Infrastruktur vernachlässige, dürfe sich nicht durch „Stammtisch-Gerede“ aus der Verantwortung stehlen.

So kriegt Banaszak es hin, aus dem ganz kurzen Ausflug in die Wirklichkeit der „Angsträume“ wieder ganz schnell einzukurven in die grüne Gemütlichkeit der moralischen Selbsterhebung über jahrzehntelang bewährte Lieblingsfeinde. Die schaffen zwar keine „Angsträume“, aber kleine Debattenräume jenseits grüner Hoheit. Um die geht es letzten Endes auch Banaszak.