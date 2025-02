In Hessen war Wahlkampf, für die SPD-Spitzenkandidatin Faeser sah es nicht gut aus. Sie musste einen Zwei­frontenkrieg bestehen. In Berlin hagelte es Kritik: am Einwanderungsgesetz, am EU-Asylkompromiss, an der Regenbogen-­Armbinde für die Nationalmannschaft der Fußballerinnen. Zu Hause in Hessen hatte die ehemalige Oppositionsführerin zwar einen besseren Ruf, doch gegen den beliebten Amts­inhaber kam sie nicht an.