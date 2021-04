Nervenkrieg um Kanzlerkandidatur - Laschets Problem

Armin Laschet oder Markus Söder? Das Rennen um die Kanzlerkandidatur geht in die letzte Runde. Und der Ministerpräsident von NRW verliert immer mehr an Rückhalt, auch in der eigenen Partei. Mehrere Szenarien sind möglich.