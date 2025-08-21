Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Am 20. August machte ein kurioser Post die Runde auf X. Sven Liebich alias Marla-Svenja Liebich veröffentlichte einen Brief, in dem schwarz auf weiß steht: Seine Strafanstalt wird die Frauenanstalt der JVA Chemnitz sein. Wochenlang brodelte es in der medialen Gerüchteküche, ob der als Frau eingetragene Mann, der während seiner Laufbahn selbst gegen Queere gewettert hat, tatsächlich in einer Vollzugsanstalt für Frauen unterkommt.

Im Juli 2023 wurde der 1972 Geborene zu einer Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren verurteilt. Grund: der Vertrieb von Baseballschlägern mit der Aufschrift „Abschiebehelfer“ sowie zahlreiche weitere Delikte. Konkret: Volksverhetzung (§ 130 StGB), Billigung eines Angriffskrieges, Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz, üble Nachrede und Beleidigung. Weder Berufung noch Revision hatten Erfolg. Liebich ist den Ermittlern kein Unbekannter. Schon oft musste er Geldstrafen zahlen für verfassungsfeindliche Propaganda und Hetze gegen Minderheiten.