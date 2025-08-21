Sven Liebich, Sonnenbrille, Hut
Liebich änderte nach Verurteilung seinen Geschlechtseintrag / picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

Verurteilter Neonazi kommt in Frauen-Haftanstalt Wie Sven Liebich das Selbstbestimmungsgesetz vorführt

Jahrzehntelang war Sven Liebich Protagonist in der rechtsextremen Szene in Sachsen. Heute nennt er sich Marla-Svenja Liebich und soll seine Freiheitsstrafe in einem Gefängnis für Frauen absitzen – trotz aller Risiken und Widersprüche.

VON MIRJAM EPSTEIN am 21. August 2025 5 min

Autoreninfo

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

So erreichen Sie Mirjam Epstein:

Zur Artikelübersicht

Am 20. August machte ein kurioser Post die Runde auf X. Sven Liebich alias Marla-Svenja Liebich veröffentlichte einen Brief, in dem schwarz auf weiß steht: Seine Strafanstalt wird die Frauenanstalt der JVA Chemnitz sein. Wochenlang brodelte es in der medialen Gerüchteküche, ob der als Frau eingetragene Mann, der während seiner Laufbahn selbst gegen Queere gewettert hat, tatsächlich in einer Vollzugsanstalt für Frauen unterkommt.

Im Juli 2023 wurde der 1972 Geborene zu einer Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren verurteilt. Grund: der Vertrieb von Baseballschlägern mit der Aufschrift „Abschiebehelfer“ sowie zahlreiche weitere Delikte. Konkret: Volksverhetzung (§ 130 StGB), Billigung eines Angriffskrieges, Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz, üble Nachrede und Beleidigung. Weder Berufung noch Revision hatten Erfolg. Liebich ist den Ermittlern kein Unbekannter. Schon oft musste er Geldstrafen zahlen für verfassungsfeindliche Propaganda und Hetze gegen Minderheiten.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.