El-Hassan, der Name war da schon zur Chiffre für eine fragwürdige Israelkritik geworden. Ein rechter Blogger und die Bild hatten enthüllt, dass die Journalistin mit 21 Jahren in einer islamistischen Moschee in Hamburg ein- und ausgegangen war und an einer israelfeindlichen Al-Quds-Demo teilgenommen hatte. El-Hassan, in Deutschland aufgewachsene Tochter palästinensischer Eltern, hatte in einem Interview mit dem Spiegel von einem „Fehler“ gesprochen und beteuert, sie habe sich von der islamistischen Szene gelöst.