Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Von Fritz Keller gibt es eine nette Anekdote. Als der Freiburger Winzer und Gastronom im September 2019 sein Amt als DFB-Präsident antrat, brachte er zu seinem Einstand in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise ordentlich viele Flaschen seiner prämierten Erzeugnisse mit. Eine Geste, die bei den rund 200 Mitarbeitern in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes sehr gut ankam. Es war ein perfekter Einstand für einen Hoffnungsträger, der den mit über sieben Millionen Mitgliedern größten nationalen Sportverband nach Jahren der Skandale in ruhigeres Fahrwasser führen sollte.

Doch von der Hoffnung, die Fritz Keller noch vor eineinhalb Jahren verkörperte, ist heute nichts mehr geblieben. Ganz im Gegenteil. Seit dem Wochenende fordert die Basis des DFB den Rücktritt von Fritz Keller. Bei einer außerordentlichen Sitzung in Potsdam haben die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände dem DFB-Präsidenten mit großer Mehrheit das Vertrauen entzogen. Von 37 abgegebenen Stimmen, sprachen sich 26 gegen Keller aus.