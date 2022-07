90 Prozent anerkennen Existenz von Rassismus

Insgesamt 5.003 Menschen wurden zu ihren Rassismuserlebnissen befragt. Es sei die „erste Studie“, so Foroutan, die „Rassismus in einer großen Breite“ adressiere. Es gehe darum, wie Rassismus „subjektiv“ erlebt werde. Und die Ergebnisse sind auf den ersten Blick beeindruckend und erdrückend zugleich: Etwa 60 Prozent so genannter „rassifizierter Personen“ hätten nach Selbstauskunft schon einmal selbst rassistische Diskriminierung erlebt. Etwa der Hälfte aller Befragten wurde „schon einmal von Rassismuserfahrungen berichtet“. In der Studie wird das als eine Form der „Ko-Betroffenheit“ von Rassismus gewertet. Und ganze 90 Prozent geben an, „Kontakt zu mindestens einer potenziell von Rassismus betroffenen Person“ zu haben. Dabei hätte der Wert ja eigentlich bei 100 Prozent liegen müssen, da „potenziell“ jeder Mensch von Rassismus betroffen ist. Deutschland – das Land mit dem Rassismusproblem. Ungefähr so könnte man die Botschaft der Studie zusammenfassen.