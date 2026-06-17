Deutschland hat eine neue Bildungsstudie. Erstellt wurde der Bericht unter Federführung des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Er ist fast 400 Seiten lang. Er bietet keine neuen Erkenntnisse, sondern arbeitet mit längst bekannten Daten. Den Autoren kann man das nicht zum Vorwurf machen. So lautet seit über 20 Jahren der Auftrag der Politik. Und dennoch kann der „Nationale Bildungsbericht“ als eines der wichtigsten Dokumente der Bildungsdebatte aufgefasst werden: Wer sich über den aktuellen Daten- und Forschungsstand informieren will, findet ein Vademecum vor.