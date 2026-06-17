Bildung in Deutschland

Nationaler Bildungsbericht Gleichheit für alle ist Blödheit für alle

Aus dem Bildungsbericht könnte die Politik, wenn sie nicht nur an ihren Dogmen interessiert wäre, endlich lernen: Die Ungleichheit der genetischen und sozialen Herkunft ist nicht zu ändern. Gerade darum müssen Familien gestärkt werden.

VON MATHIAS BRODKORB UND KLAUS ZIERER am 17. Juni 2026 15 min

Porträt Mathias Brodkorb

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Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Univ.-Prof. Dr. Klaus Zierer, Erziehungs- wissenschaftler und Universitätsprofessor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, studierte das Lehramt an Grundschulen an der LMU München, wo er auch promoviert und habilitiert wurde. Er ist Associated Research Fellow an der University of Oxford.

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Deutschland hat eine neue Bildungsstudie. Erstellt wurde der Bericht unter Federführung des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Er ist fast 400 Seiten lang. Er bietet keine neuen Erkenntnisse, sondern arbeitet mit längst bekannten Daten. Den Autoren kann man das nicht zum Vorwurf machen. So lautet seit über 20 Jahren der Auftrag der Politik. Und dennoch kann der „Nationale Bildungsbericht“ als eines der wichtigsten Dokumente der Bildungsdebatte aufgefasst werden: Wer sich über den aktuellen Daten- und Forschungsstand informieren will, findet ein Vademecum vor.

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Bernhard Schwarz | Mi., 17. Juni 2026 - 16:50

... wahrlich brav getroffen !

Christa Wallau | Mi., 17. Juni 2026 - 17:50

Auch der x-te Bildungsbericht ist sinnlos, wenn Fakten darin keine Rolle spielen.
Es ist T a t s a c h e, daß 1. die Gene u. 2. die Umwelt eines Kindes (v. a. das Elternhaus) darüber entscheiden, wohin es in einem Bildungsprozeß gelangen kann.
Bei diesen Grundbedingungen ist nie eine Gleichheit herzustellen - auch nicht mit den
ausgeklügeltsten Mitteln! Dies heißt, daß jeder Mensch von vornherein ungleiche Voraussetzungen hat, die er akzeptieren muß, ob er will oder nicht.
Was jeder aber selbst tun kann :
Er muß das Beste aus dem machen, was ihm zur Verfügung steht u. d a b e i müssen staatliche Bildungseinrichtungen unterschiedlichster Art ihm behilflich sein. Nicht langes, gemeinsames Lernen bringt den Einzelnen weiter, sondern frühe Differenzierung, abgestimmt auf die verschiedenen Begabungen u. Bedürfnisse der Schüler.
Deutschland krankt an Realitätsverweigerung - ob in der Bildungs- o. Energiepolitik. Überall nur Ideologen am Werk! Die Folgen zeigen sich jetzt dramatisch.

Ja, ja aber nicht erst jetzt sind die Folgen grün linker Kultusminister, die sich auf dem Felde der Experimentierwiese namens Bildungswesen, die Bälle wie heißer Kartoffen gegenseitig zuwerfen, sichtbar.
Das Dilemma begann m M schon vor 89.
Liebe Frau Wallau erinnern Sie sich noch an unseren Liblings- Roten Herrn Lenz der für das Abitur für alle eintrat damit alle die gleichen Bildungschancen haben ? Noch nie haben Abiturienten so viele Einser Abiture gemacht wie heute. Das hieße tolle Ergebnisse. Sind sie aber nicht weil das Bildungsniveau permanent abgesenkt wurde. Wenn 4- rer Abiturienten zum Maschienenbau Studium zugelassen werden, sagt das alles …..und das Schlimme ist, es dauert Generationen, bis das aufgeholt werden kann. Wenn überhaupt ….
Mein Vater pflegte immer zu sagen, wenn Arm & Reich heiraten verliert immer der Reiche. Wenn Dumme und schlaue zusammen unterrichtet werden, wird der Schlaue immer dümmer. .Nicht Neues in D.
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Walter Bühler | Mi., 17. Juni 2026 - 17:51

Deutsche Bildungspolitiker sind - zumindest nördlich des Weißwurst-Äquators - nach meinem Eindruck selten so gut gebildet, dass sie eine Statistik selbst lesen können.

Meistens geht in diesen hehren Kreisen die Zahlenfeindschaft mit der üblichen Technik- und Leistungsfeindschaft Hand in Hand.

Bildungspolitiker können daher nur selten ohne Betüttelung durch "ihre" Bildungsforscher über Bildung reden.

Insofern müsste sich der Artikel viel stärker gegen die etablierte deutsche Bildungsforschung richten und weniger gegen die bedauernswerten Bildungspolitiker.

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