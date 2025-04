Nun soll er also endlich kommen, der Nationale Sicherheitsrat (NSR), in dem die sicherheitspolitischen Positionen und Entscheidungen der Bundesregierung im Bundeskanzleramt abgestimmt und gebündelt werden. Zu diesem Zweck soll der bereits existierende, aber meist nur mit Rüstungsexport-Fragen befasste Bundessicherheitsrat weiterentwickelt werden. Wahrlich kein neuer Vorschlag, sondern einer, der seit vielen Jahren durch die deutsche Politik wabert und es 1998 sogar in den Koalitionsvertrag der damaligen rot-grünen Bundesregierung schaffte. Dass er dennoch nie verwirklicht wurde, lag vor allem am Auswärtigen Amt, das einen außenpolitischen Einflussverlust zugunsten des Kanzleramts stets verhindern wollte.

Selbst bei der Erstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie 2023, in der sich die Ampelkoalition bereits grundsätzlich auf einen solchen NSR im Bundeskanzleramt verständigt hatte, scherte Ministerin Baerbock plötzlich aus und forderte, dass das Sekretariat dieser neuen Institution – also der Arbeitsmuskel – im Auswärtigen Amt angesiedelt sein müsse. Das wiederum lehnte Bundeskanzler Scholz ab, weil er damit die Themensetzung zum Teil aus der Hand geben würde. Da dieser Machtkampf nicht entschieden werden konnte, wurde das Projekt ganz gestrichen, und Kanzler und Außenministerin verkündeten vor der Presse, dass der bestehende Bundessicherheitsrat völlig ausreichen würde. Der erstaunte Beobachter fragte sich natürlich, warum man dann das Projekt des Nationalen Sicherheitsrats überhaupt aufgebracht hatte.

Ein erneuter Versuch

Die von Friedrich Merz geführte Bundesregierung will nun das ewige Tauziehen beenden und endlich dafür sorgen, dass Deutschlands Partner mit einheitlichen sicherheitspolitischen Positionen konfrontiert werden und nicht mehr zwischen den Stellungnahmen einzelner Ministerien wählen müssen. Laut Koalitionsvertrag soll der zu schaffende Nationale Sicherheitsrat die Sicherheitspolitik koordinieren, Lagebewertungen erarbeiten, strategische Vorausschau leisten und zum zentralen Ort der politischen Willensbildung werden. Wie er aber genau aussehen wird und wie die genannten Forderungen erfüllt werden sollen, bleibt nach wie vor nebulös. Sicher ist nur, dass er auf dem Bundessicherheitsrat aufbauen soll und im Rahmen des im Grundgesetz, Artikel 65 Abs. 2, festgelegten Ressortprinzips, wonach jeder Minister sein Ressort eigenverantwortlich leitet, bleiben wird.

Damit sind die Möglichkeiten der Koordination durch das Bundeskanzleramt von vornherein eingeschränkt, und das Modell des amerikanischen National Security Council (NSC), dessen Leiter als Nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten nahezu Kabinettsrang hat, ist vom Tisch. Dieses Beispiel war aufgrund des amerikanischen Präsidialsystems, in dem die Minister als „Secretaries“ die Anordnungen des Präsidenten umsetzen, ohnehin nie auf deutsche Verhältnisse übertragbar, so sehr mancher von seiner Rolle als künftiger Henry Kissinger im Bundeskanzleramt träumte. Auch die gemeinsame Lagebeurteilung wird nicht einfach werden, weil die einzelnen Ministerien ihre eigenen Organisationen geschaffen haben, wie etwa das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes oder das Lagezentrum des Innenministeriums.

Vier Optionen für einen NSR

Bleibt man also im Rahmen der Vorgaben – Weiterentwicklung des BSR und Fortbestand des Ressortprinzips –, so sind vier grundsätzliche Optionen denkbar, die aufeinander aufbauen und jeweils Vor- und Nachteile mit sich bringen.

Die einfachste Option wäre, die Diskussionen im derzeitigen Bundessicherheitsrat von der derzeitigen Beschränkung auf Rüstungsexportfragen auf die gesamte Breite drängender sicherheitspolitischer Probleme auszuweiten. Laut Geschäftsordnung des BSR wäre dies ohne weiteres möglich und wurde in der Vergangenheit in Einzelfällen – etwa bei der Nato-Nachrüstung Anfang der 1980er Jahre oder nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 – auch schon praktiziert. Der Vorteil dieser Option wäre, dass sie ohne strukturelle oder personelle Veränderungen durchführbar wäre und lediglich eine entsprechende Bereitschaft des Regierungschefs für solche Debatten erfordern würde. Nachteilig wäre allerdings, dass man mit einem bloßen Debattenforum deutlich hinter den heutigen Erfordernissen eines sicherheitspolitisch vernetzten Handelns und der Strategiefähigkeit zurückbliebe.

Ein zweiter, darauf aufbauender Schritt wäre, den bestehenden BSR personell zu verstärken. Auch dies ist bereits in der existierenden Geschäftsordnung vorgesehen, die ein „interministerielles Sekretariat“ vorsieht, in das die im BSR vertretenen Ministerien Personal abordnen. Dies ist bislang nie geschehen, weil es aufgrund der selbstgesetzten Beschränkung auf Rüstungsexporte nicht erforderlich war. Mit einem solchen Sekretariat bekäme der BSR den personellen Unterbau, der für breitere inhaltliche Diskussionen unabdingbar ist, um die unterschiedlichen Themen sachgerecht vorbereiten zu können. Nachteilig wäre, dass eine solche Ausweitung nicht nur das Budget des Bundeskanzleramts betreffen würde, sondern auch vom Wohlwollen der übrigen Ministerien abhängen würde, die das entsprechende Personal stellen müssten. Angesichts der Absicht der neuen Bundesregierung, den Verwaltungsapparat insgesamt personell zu verkleinern, wäre eine Abordnung ebenso schwierig wie eine Neueinstellung von Personal im Bundeskanzleramt.

In einer dritten Option würde der bestehende BSR durch einen Nationalen Sicherheitsrat ersetzt, der von einem Nationalen Sicherheitsberater geleitet würde. Dieser Sicherheitsberater – eine Funktion, die derzeit durch den jeweiligen Leiter der Abteilung 2 im Bundeskanzleramt (Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik) wahrgenommen wird – hätte vor allem eine Planungs- und Beratungsfunktion für den Regierungschef. Darüber hinaus wäre er die Ansprechstelle für alle Ressorts und könnte im Vorfeld politischer Entscheidungen koordinierend wirken.

Der Vorteil eines solchen Gremiums wäre, dass der Regierungschef, neben der personell eher schwach ausgestatteten Abteilung 2, über eine Beratungsinstitution verfügen würde, deren Leistungsfähigkeit den gewachsenen Ansprüchen an deutsche Führungsfähigkeit und an die sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht. Schwierig wäre nicht nur, den erforderlichen Personalaufbau mit der verkündeten Verschlankung des Regierungsapparates in Einklang zu bringen. Auch müsste die Position des Sicherheitsberaters geklärt und sein Verhältnis zum bisherigen Leiter der Abteilung 2 und dem Chef des Bundeskanzleramts festgelegt werden. Es müsste auch ausgehandelt werden, ob etwa dem Auswärtigen Amt ein Vorschlagsrecht für die Besetzung der Position des Nationalen Sicherheitsberaters eingeräumt werden soll.

Die vierte Option ginge noch einen Schritt weiter und würde den Nationalen Sicherheitsrat mit Kapazitäten für eine eigene Lagebeurteilung und Fähigkeiten zur strategischen Vorausschau ausstatten. Damit würden seine Möglichkeiten zur strategischen Planung und Koordination erheblich verbessert. Ein solcher Sicherheitsrat würde in etwa dem britischen National Security Council entsprechen und hätte den Vorteil einer erheblichen Schlagkraft, wenn es um ein anforderungsgerechtes und integriertes sicherheitspolitisches Handeln geht, so wie es in der Nationalen Sicherheitsstrategie vorgesehen ist. Nachteilig wäre der hohe personelle Aufwand, der bewältigt werden müsste. Auch würde ein solcher NSR erhebliche räumliche Kapazitäten im oder in der Nähe des Bundeskanzleramts erfordern, selbst wenn er kleiner werden sollte als sein britisches Vorbild.

Die von der neuen Bundesregierung angestrebte Weiterentwicklung des Bundessicherheitsrats zu einem Nationalen Sicherheitsrat könnte schrittweise entlang der vier genannten Optionen erfolgen. Damit würde deutsches Regierungshandeln strategiefähig und weit besser auf die neuen sicherheitspolitischen Anforderungen vorbereitet. Auch die Formulierung der Nationalen Sicherheitsstrategie selbst, auf die jede neue Bundesregierung Wert legen könnte, würde von diesem NSR geleistet. Gleiches gilt für die Erarbeitung einer jährlichen Grundsatzrede zur deutschen Sicherheitspolitik, die der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin halten könnte, um zu untermauern, dass der Artikel 65 des Grundgesetzes nicht nur das Ressortprinzip vorsieht, sondern auch die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers. Davon wird er oder sie häufiger Gebrauch machen müssen, wenn die Idee des Nationalen Sicherheitsrats jenseits der Koalitionsstreitigkeiten und des Ressort-Gerangels zu einem Erfolg werden soll.