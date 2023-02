So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Offiziell gekürt wird Nancy Faeser erst an diesem Freitag. Dass sie die hessische SPD als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl am 8. Oktober führen wird, stand indes schon lange fest. Schließlich hatte Olaf Scholz die Juristin nicht zuletzt unter parteipolitischen Aspekten zur Bundesinnenministerin gemacht. Die hessische SPD-Landesvorsitzende sollte mit dem „Standing“ einer Bundesministerin und dem dadurch erhöhten Bekanntheitsgrad bessere Chancen gegen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) haben.

Einen anderen gewichtigen Grund für Faesers Aufstieg gab es nämlich nicht. Hessen war mit Christine Lambrecht im Kabinett bereits vertreten. Zudem ist es noch nie vorgekommen, dass der Chef einer sich in der Opposition befindenden Landtagsfraktion über Nacht sozusagen aus landespolitischen Niederungen direkt in den bundespolitischen Olymp aufsteigt. In diesem Fall eine Politikerin, die bis dahin außerhalb Hessens überhaupt nicht aufgefallen war. Da Olaf Scholz gleich nach seinem Wahlsieg ein sozialdemokratisches Jahrzehnt ausgerufen hatte, traf er die entsprechenden personellen Vorbereitungen: erst die Partei, dann das Land.