Angst machte sich in Israel breit. Nur 22 Jahre nach dem Ende des Holocaust fürchtete der noch junge jüdische Staat eine reale existenzielle Bedrohung. Diese nervenaufreibende Zeit, die in der israelischen Geschichte als sogenannte dreiwöchige Warteperiode einging, endete am 5. Juni, als Jerusalem mit einem Präventivschlag den Sechstagekrieg startete und seine Nachbarstaaten in die Schranken verwies.