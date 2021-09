Ihren ersten großen Talkshow-Auftritt hat sich Wiebke Winter anders vorgestellt. Nach der Hochwasserkatas­trophe steht die Sendung von Markus Lanz an diesem Mittwoch im Juli ganz im Zeichen des Klimawandels und notwendiger politischer Maßnahmen – eigentlich Winters Steckenpferd. Doch die Runde wird für sie vor allem zu einer Rechtfertigungsveranstaltung für die Versäumnisse und Fehler ihrer Partei. Der Moderator und seine Gäste sparen nicht mit harter Kritik an der Union und insbesondere an Armin Laschet. Für Luisa Neubauer ist die Union „langfristig ein Teil vom Projekt Klimakrise“. Lanz, der Winter immer wieder in die Mangel nimmt, scheint das ähnlich zu sehen.

Die 25-Jährige wirkt überrumpelt. „Ich hätte mir auch gewünscht, dass in den letzten 30 Jahren mehr passiert wäre“, sagt sie. Auch sie wünsche sich eine „ehrgeizigere Klimapolitik“, deswegen habe sie die Klimaunion mitgegründet und kandidierte für den Bundestag. Die Beteuerungen verpuffen bei Lanz: „Sie muten den Leuten nichts zu“, kritisiert der Moderator die Klimaschutzappelle von Winter und ihrer Partei.