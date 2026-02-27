- Der Rechtsstaat ist eben kein Erfüllungsgehilfe politischer Sehnsüchte
Das Kölner Eilverfahren zur Einstufung der AfD ist mehr als ein juristischer Zwischenschritt. Es markiert die Grenze zwischen politischer Empörung und gerichtsfestem Beweis – und zeigt, dass die AfD ein Problem der Politik ist, nicht des Verfassungsschutzes.
Das Eilverfahren des Verwaltungsgerichts Köln ist mehr als ein juristischer Zwischenstand im Dauerstreit um die AfD. Es ist ein Lackmustest für die politische Kultur – und für die Fähigkeit der wehrhaften Demokratie, ihre Instrumente präzise zu führen, statt sie als Ersatz für politische Auseinandersetzung zu missbrauchen. Das Gericht untersagt dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorläufig, die Bundespartei als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ zu behandeln und diese Einstufung öffentlich zu kommunizieren.
