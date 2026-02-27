AfD-Wahlkampf
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Rheinland-Pfalz / picture alliance/dpa | Harald Tittel

Nach Entscheidung im AfD-Eilverfahren Der Rechtsstaat ist eben kein Erfüllungsgehilfe politischer Sehnsüchte

Das Kölner Eilverfahren zur Einstufung der AfD ist mehr als ein juristischer Zwischenschritt. Es markiert die Grenze zwischen politischer Empörung und gerichtsfestem Beweis – und zeigt, dass die AfD ein Problem der Politik ist, nicht des Verfassungsschutzes.

VON FLORIAN HARTLEB am 27. Februar 2026 7 min

Florian Hartleb

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

Das Eilverfahren des Verwaltungsgerichts Köln ist mehr als ein juristischer Zwischenstand im Dauerstreit um die AfD. Es ist ein Lackmustest für die politische Kultur – und für die Fähigkeit der wehrhaften Demokratie, ihre Instrumente präzise zu führen, statt sie als Ersatz für politische Auseinandersetzung zu missbrauchen. Das Gericht untersagt dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorläufig, die Bundespartei als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ zu behandeln und diese Einstufung öffentlich zu kommunizieren. 

Günter Johannsen | Fr., 27. Februar 2026 - 12:00

Die Frage ist, wie lange noch.
„Das Ausschließen und Abwürgen von Opposition heißt dann ´unsere Demokratie retten´.“
Der Volksverdummung sind – so scheint es – keine Grenzen gesetzt. Aber: Das Volk merkt das irgendwann und zieht Konsequenzen.“
(Peter Hahne)

Urban Will | Fr., 27. Februar 2026 - 13:08

sagte und wie es auch hier angedeutet wird, geht es den Altparteien nicht um die Frage, ob die AfD „gesichert rechtsextrem“ oder gar verfassungsfeindlich ist, sondern einzig und alleine nur darum, dass sie einen unbequemen, immer stärker werdenden Gegner loswerden wollen, damit sie sich dieses Land weiterhin, wie schon seit Jahrzehnten, zur Beute machen können.

Jetzt kommt aber etwas dazu:
Eine „normale“ AfD – hier zittern jetzt wohl die Sektierer, Sozen und Linke – könnte auf einmal für die Union ein Koalitionspartner sein.
Es müsste halt nur mal jemand, der dort etwas zu sagen hat, darauf kommen, aber das wird wohl noch lange dauern.
Die Union ist sogar schon dermaßen verblödet, dass sie -siehe die Äußerungen von Dobrindt – hofft, dass im Hauptverfahren dann doch auf „gesichert rechtsextrem“ entschieden wird.
Man hofft also, weiterhin den Linksgrünwoken ausgeliefert zu sein. Hinter allem steckt die Angst vor dem linksgrünen Kulturkampf, obwohl der schon längst läuft.

Walter Buehler | Fr., 27. Februar 2026 - 13:16

Juristen die sich ans Recht und nicht an die Anweisung der regierenden Parteien halten, -

Journalisten, die an Wahrheit und Wirklichkeit ausgerichtete Informationen verbreiten, -

Politiker, die immer das Interesse der Bürger im Herzen und im Auge behalten, denen sie ihre Stellung im Staate verdanken -

wenn wieder solche Leute das demokratische Klima im Lande bestimmen würden, das wäre ein wunderbarer Frühling für das Land.

Heidemarie Heim | Fr., 27. Februar 2026 - 13:45

Eine Lehrstunde bezüglich Demokratie und Rechtsstaat, die besser nicht sein könnte geehrter Herr Prof. Hartleb! Neben der des Kollegen Prof. Boehme-Neßler gehaltenen ein Glanzpunkt in Sachen "Belehrung" über das Wesen einer Staatsform, auf die wir nicht nur mit Blick in die Vergangenheit der letzten 100 Jahre und Generationen,sondern insbesondere über den eigenen Tellerrand blickend im Vergleich mit zutiefst totalitären Systemen ohne überheblich sein zu wollen! eigentlich stolz sein müssten? Umso fataler, wenn innere machtpolitische Einflüsse dazu genutzt werden um eine Erosion des "Hauptkapitals" herbei zu führen bzw. zu begünstigen. Nämlich das Vertrauen des "Souveräns" in Gewaltenteilung oder wie man in den USA sagt "checks & balances" in unser Rechtssystem nach und nach zu unterminieren.Zuletzt was in eigener Sache: So lange die "Retter unserer Demokratie" den gegen ihre eigenen Bürger "installierten Petzportale" nicht sofort den Stecker ziehen bleiben sie vertrauensunwürdig! MfG

Markus Michaelis | Fr., 27. Februar 2026 - 15:26

Beweismaßstab hoch etc. Danke für den Artikel - ein Schwenk in diese Richtung ist wichtig (und ja, immer mit dem Risiko, Anfänge des nächsten Auschwitz zu übersehen - aber da gibt es viele Risiken in viele Richtungen).

Ich sehe es aber nochmal etwas anders: es geht letztlich nicht darum die vorausgesetzte Wahrheit besser zu verargumentieren und sauber zu beweisen. Es geht darum, dass es bei den großen, relevanten Dingen nicht um Wahrheit geht. Wir führen zu sehr Menschenrechte und Verfassung an, denken uns das als absolute Menschheitswahrheit, überführen dann alle anderen, wo sie falsch liegen oder gar lügen.

Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Der Mensch ist nicht so festgelegt. Man kann als Mensch und Gesellschaft auf so verschiedene Weisen leben, dass jeweils andere weit über den Rand kommen, den sie noch ertragen können und wollen.

Damit muss eine Gesellschaft umgehen. Da gibt es keine Wahrheit zu enthüllen, sondern schauen, wer mitgeht, wo Grenzen liegen.

