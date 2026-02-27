Nach Entscheidung im AfD-Eilverfahren - Der Rechtsstaat ist eben kein Erfüllungsgehilfe politischer Sehnsüchte

Das Kölner Eilverfahren zur Einstufung der AfD ist mehr als ein juristischer Zwischenschritt. Es markiert die Grenze zwischen politischer Empörung und gerichtsfestem Beweis – und zeigt, dass die AfD ein Problem der Politik ist, nicht des Verfassungsschutzes.