1. CDU

Grenzschließung? Schuldenbremse? Merz hat schnell umgeschaltet vom Wahlkampf- auf den Regierungsmodus. Er weiß: Will man dem Souverän etwas zumuten, dann muss man es früh in der Legislaturperiode machen. Ein Kanzler Merz wird den Bürgern einiges aufbürden müssen, will er die Bundeswehr wieder aufrüsten und die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs bringen. Gemeinsam mit der SPD wird die CDU verhindern, dass die Belastungen hauptsächlich das untere Drittel der Gesellschaft treffen. Eine Gruppe wird relativ ungeschoren davonkommen: die Rentner und die, die es in naher Zukunft noch werden wollen. Die neue GroKo ist eine Koalition der Alten gegen die Jungen, beide hatten ihre stärksten Ergebnisse in der Gruppe Ü60.