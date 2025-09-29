- Grüne Oberbürgermeister muss man sich leisten können
Die NRW-Kommunalwahlen bieten einige Erkenntnisse: Öffentliche Verwahrlosung und Sozialbetrug werden zu großen Themen, und grüne Verkehrswendepolitik ist ein Luxus, von dem die Bürger bald die Nase voll haben.
Womöglich ist ein Grüner als Oberbürgermeister für eine Stadt, was das Geweih für den Hirsch und das Rad für den Pfau ist: Seht her, ich bin so toll, dass ich mir sogar leisten kann, meine Energie für praktisch nutzlosen Schmuck zu verschwenden.
Die Bürger von Münster, der einzigen Großstadt in Nordrhein-Westfalen, in der am Sonntag ein Grüner zum Oberbürgermeister gewählt wurde, wollen es sich jedenfalls leisten, ihr Steuergeld für eine Verkehrswende-Politik zu verwenden, die vor allem das Autofahren und Parken teurer und schwieriger machen dürfte. Dafür steht schließlich der mit über 57 Prozent in der Stichwahl gegen seinen CDU-Konkurrenten erfolgreiche zukünftige Oberbürgermeister Tilman Fuchs.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.