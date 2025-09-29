Tilman Fuchs
Nach den NRW-Kommunalwahlen Grüne Oberbürgermeister muss man sich leisten können

Die NRW-Kommunalwahlen bieten einige Erkenntnisse: Öffentliche Verwahrlosung und Sozialbetrug werden zu großen Themen, und grüne Verkehrswendepolitik ist ein Luxus, von dem die Bürger bald die Nase voll haben.

VON FERDINAND KNAUSS am 29. September 2025

Womöglich ist ein Grüner als Oberbürgermeister für eine Stadt, was das Geweih für den Hirsch und das Rad für den Pfau ist: Seht her, ich bin so toll, dass ich mir sogar leisten kann, meine Energie für praktisch nutzlosen Schmuck zu verschwenden.  

Die Bürger von Münster, der einzigen Großstadt in Nordrhein-Westfalen, in der am Sonntag ein Grüner zum Oberbürgermeister gewählt wurde, wollen es sich jedenfalls leisten, ihr Steuergeld für eine Verkehrswende-Politik zu verwenden, die vor allem das Autofahren und Parken teurer und schwieriger machen dürfte. Dafür steht schließlich der mit über 57 Prozent in der Stichwahl gegen seinen CDU-Konkurrenten erfolgreiche zukünftige Oberbürgermeister Tilman Fuchs. 

Ernst-Günther Konrad | Mo., 29. September 2025 - 14:29

Also jetzt aber. Natürlich haben die AFD-Kandidaten keine Chance gehabt, dort wo sie in Stichwahlen kamen. Die Altparteien dürften alles dafür getan haben, ihre Wähler entsprechend einzunorden und genügend Angst vor den "braunen" Spießgesellen erzeugt haben, das man lieber den Untergang wählt als die Alternative. Sei es drum. Und weil Münster gefühlt die Stadt der Fahrräder ist und deren Bürger offenbar noch nichts begriffen haben, dass grüne Politik in den letzten Atemzügen liegt, gönnt man sich halt mal einen Grünen als OB. Dieser Mann kann und wird versagen und das Erwachen wird für die Bewohner bitter sein. Vielleicht lesen wir demnächst schon etwas von diesem Menschen, wie er die Stadt weiter grün anmalen will und ihm dabei die Farbe ausgeht. Denn es gibt Realitäten, denen kann sich auch dieser Mann nicht entziehen. Denen wird es genauso gehen wie den Aachenern und Bonnern. Selbstgewähltes Schicksal und vielleicht findet sich bei den nächsten Wahlen auch ein Kandidat der AFD.

