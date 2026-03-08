- Hagels süßer Trost
In Berlin waschen CDU und SPD ihre Hände in Unschuld. Sie wollen für die Ergebnisse in Baden-Württemberg nicht verantwortlich gemacht werden. In Stuttgart wiederum könnte es noch einen kleinen Sieg in der Niederlage geben.
Wahlergebnisse sind eigentlich nur nackte Zahlen, doch je nach Interessenlage und Sichtweisen lassen sich verschiedene Interpretationen und ganze Weltdeutungen daraus destillieren. Meistens gelingt das nur durch Auslassen wichtiger Details oder Überbetonung von Teilaspekten. Dass Manuel Hagel der falsche CDU-Kandidat gewesen sei, Bundeskanzler Friedrich Merz die CDU runterreißt und das Ende der Brandmauer die Lösung wäre, zeigt sich bei näherer Betrachtung nicht als die einzig mögliche Deutungsvariante.
