CDU/CSU und SPD würden sicherlich lieber mit jeweils anderen Parteien koalieren. Doch was der Wähler zusammengeführt hat, können selbst gewiefte Politikstrategen nicht einfach trennen. Also stehen wir vor der vierten Auflage von Schwarz-Rot – nach den Regierungen Kiesinger/Brandt (1966), Merkel/Müntefering (2005), Merkel/Gabriel (2013) und Merkel/Scholz (2018). Die künftigen Koalitionäre sind zum Erfolg verdammt. Denn allen Beteiligten ist bewusst, dass ohne eine Eindämmung der illegalen Migration und ohne eine wirtschaftliche Belebung bei der nächsten Wahl die Radikalen und Extremisten am rechten wie am linken Rand triumphieren werden.

Dass es sich bei Schwarz-Rot nicht um eine Liebesheirat handelt, steht außer Frage. Darauf wies CSU-Chef Markus Söder überdeutlich hin, als er über die „sich ganz zärtlich entwickelte" Duzfreundschaft zwischen den Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) spottete. Aber der stets zum Zündeln aufgelegte Bayer wird einsehen müssen, dass diese Regierung nur dann erfolgreich sein kann, wenn nicht jeder Partner eifersüchtig darauf achtet, dass jedes Komma, das er zu einem Beschluss beigetragen hat, ihm gutgeschrieben wird. Was eine sich ständig streitende Koalition bewirkt, hat sich bei der Ampel gezeigt. 2021 erreichten AfD und Linke zusammen noch 15 Prozent; am 23. Februar waren es knapp 30 Prozent. Hinzu kommen die fast 5 Prozent für das BSW. Wenn Schwarz-Rot seine Politik nicht als gemeinsame Leistung verkauft, wird sie den dringend notwendigen Stimmungsumschwung nicht bewirken.