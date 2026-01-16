Ferat Koçak
Nach dem Anschlag auf die Berliner Stromversorgung Linken-Abgeordneter Koçak will nicht über Linksterrorismus reden

In einer Bundestags-Debatte zum Anschlag auf das Berliner Stromnetz sorgt der Neuköllner Linken-Abgeordnete Ferat Koçak mit Ausweichmanövern zu Linksterrorismus und Straßendeutsch für Empörung. Mit Provokationen weicht er einer klarer Täterbenennung aus.

VON JAN UPHOFF am 16. Januar 2026 5 min

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

Der Berliner Linkenpolitiker Ferat Koçak ist in der politischen Öffentlichkeit längst kein Unbekannter mehr. Bereits im vergangenen Jahr sorgte der studierte Volkswirt mit provokanten Auftritten, unkonventioneller Sprache und nicht selten kontroversen Positionen für Aufmerksamkeit. Eines lässt sich dem Neuköllner dabei aber kaum absprechen: Er verfügt über ein bemerkenswertes Gespür dafür, politische Mehrheiten zu organisieren. Bei der Bundestagswahl vor knapp einem Jahr gelang es dem Deutsch-Türken als erstem Vertreter seiner Partei, einen westdeutschen Wahlkreis direkt zu gewinnen.

Klaus Elbert | Fr., 16. Januar 2026 - 15:20

Was erwartet man von diesem Herrn? Er hat doch nur das zu erkennen gegeben, was der Vorturner seiner Partei kürzlich verlauten ließ: "linke Gewalt ist gut für das Gemeinwohl"

IngoFrank | Fr., 16. Januar 2026 - 15:49

Was soll man denn vom „Block der nationalen Einheitsfrant“ aus SPD,, Grünen, und den SED-— Erben denn für konstruktive Beiträge denn erwarten ? Außer den Dauerbeschuss gerechtfertigt oder nicht, gegen AfD & CDu ?
Die Union ist doch unter wehenden roten Fahnen unter Merkel nach links gerückt. Damit erst mal in der eigenen Hütte sauber machen und sich nicht beschweren .
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

Klaus Funke | Fr., 16. Januar 2026 - 16:26

Dann werden wir Weimaer Verhältnisse auf unseren Straßen erleben. Und es wird wie damals: Linke Gewalt erzeugt Gegengewalt. Es wird bald Tote geben. AfD-Abgeordnete werden die ersten Opfer sein, Attentate auf die Parteivorsitzende der AfD. Und der Staat schaut händereibend zu. Die Linke erledigt für ihn die Drecksarbeit. Erste Beispiele wie die berüchtigte Hammerbande gibt es schon. Geschichte wiederholt sich irgendwie doch.

