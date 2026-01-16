- Linken-Abgeordneter Koçak will nicht über Linksterrorismus reden
In einer Bundestags-Debatte zum Anschlag auf das Berliner Stromnetz sorgt der Neuköllner Linken-Abgeordnete Ferat Koçak mit Ausweichmanövern zu Linksterrorismus und Straßendeutsch für Empörung. Mit Provokationen weicht er einer klarer Täterbenennung aus.
Der Berliner Linkenpolitiker Ferat Koçak ist in der politischen Öffentlichkeit längst kein Unbekannter mehr. Bereits im vergangenen Jahr sorgte der studierte Volkswirt mit provokanten Auftritten, unkonventioneller Sprache und nicht selten kontroversen Positionen für Aufmerksamkeit. Eines lässt sich dem Neuköllner dabei aber kaum absprechen: Er verfügt über ein bemerkenswertes Gespür dafür, politische Mehrheiten zu organisieren. Bei der Bundestagswahl vor knapp einem Jahr gelang es dem Deutsch-Türken als erstem Vertreter seiner Partei, einen westdeutschen Wahlkreis direkt zu gewinnen.
