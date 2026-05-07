- Vorstand des Landesfrauenrats tritt zurück, Sozialministerin mauert
Turbulenzen in Dresden: Der Vorstand des Sächsischen Landesfrauenrats tritt infolge von Cicero-Recherchen geschlossen zurück. Gleichzeitig gerät Landessozialministerin Petra Köpping (SPD) unter Druck. Wie eng sind die Seilschaften zwischen Politik und unabhängigen Gremien?
Die Berichterstattung von Cicero bringt Bewegung in die Debatte um SPD-Seilschaften im politischen Dresden. Nach dem zuerst ein Vorstandsmitglied ausgeschlossen werden sollte, ist nun der Vorstand des sächsischen Landesfrauenrats geschlossen zurückgetreten. Als Begründung nannte der Verein die derzeitige „mannigfaltige herausfordernde Situation“.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.