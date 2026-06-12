- Europas Städte verlieren ihre Jugend
Die jüngsten Ereignisse in Belfast zeigen ein Muster, das sich quer durch Europa beobachten lässt: Migrantengewalt, Parallelmilieus, Radikalisierung und eine wachsende Erosion staatlicher Autorität. Europas Städte stehen an einem entscheidenden Wendepunkt.
Belfast brennt wieder. Schon dieser Satz klingt wie ein Echo aus einer Vergangenheit, die Europa längst in Geschichtsbüchern verstaut zu haben glaubte, doch diesmal geht es nicht einfach um die alten nordirischen Frontlinien, sondern um etwas Gegenwärtigeres, Europäischeres und deshalb Unangenehmeres: um Städte, in denen Migration, Jugendgewalt, religiöse Milieubildung, digitale Aufheizung, staatliche Schwäche und das Bedürfnis nach Vergeltung ineinandergreifen.
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