Demonstrierende mit britischen Flaggen und Transparent auf einer belebten Straße, Foto.
Protest in Belfast gegen Migrantengewalt / picture alliance / PA Images | Andrew Matthews

Nach Belfast Europas Städte verlieren ihre Jugend

Die jüngsten Ereignisse in Belfast zeigen ein Muster, das sich quer durch Europa beobachten lässt: Migrantengewalt, Parallelmilieus, Radikalisierung und eine wachsende Erosion staatlicher Autorität. Europas Städte stehen an einem entscheidenden Wendepunkt.

VON FLORIAN HARTLEB am 12. Juni 2026 8 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Belfast brennt wieder. Schon dieser Satz klingt wie ein Echo aus einer Vergangenheit, die Europa längst in Geschichtsbüchern verstaut zu haben glaubte, doch diesmal geht es nicht einfach um die alten nordirischen Frontlinien, sondern um etwas Gegenwärtigeres, Europäischeres und deshalb Unangenehmeres: um Städte, in denen Migration, Jugendgewalt, religiöse Milieubildung, digitale Aufheizung, staatliche Schwäche und das Bedürfnis nach Vergeltung ineinandergreifen. 

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Ingbert Jüdt | Fr., 12. Juni 2026 - 11:47

Herr Hartleb benennt mit klaren Worten die soziologische Essenz des Problems, die in der politischen Polarisierung populistischer Pauschalismen unter die Räder zu kommen droht. Die ideologischen Extreme, von denen die nüchterne sozialwissenschaftliche Analyse, auf der politisches Handeln primär beruhen sollte, zugrunde gerichtet wird, heißen Fremdenhass einerseits und Migrationskitsch andererseits, Remigrationsphantasien hier und »postkoloniale« akademische Scharlatanerien dort.

Der Staat ist darum eine zivilisatorische Errungenschaft, weil nur er die ältere Sozialform von Verwandtschaftsverbänden, Kriegerclans und Stadtteilmafias konsequent überwinden kann, auf welche die praktische Regelung des Alltagslebens ansonsten mit Notwendigkeit zurückfällt, weil Sozialordnung kein Vakuum duldet. Der Staat kann diese Funktion aber nicht erfüllen, wenn seine Vertreter sich weigern, Probleme als Probleme anzuerkennen.

Wenn es also dumm läuft, dann lernt Europa nur noch auf die harte Tour!

Robert Hans Stein | Fr., 12. Juni 2026 - 11:59

Der Staat muss endlich.....

Und das alte Zurückweichen

Man muss differenzieren zwischen.....

Merkt es denn noch wer?

Ohne chaotische Migration keine messermordenden Migranten!

Ohne Islam kein Islamismus!

Religion, ganz egal welche, ist nichts per se gutes. Sie ist immer auch Ideologie, die zur Begründung jedweden Irrsinns dienen kann.

Ohne Christentum kein Bürgerkrieg. Gerade Belfast kann davon ein Liedchen trällern. In Deutschland hatten wir den Dreißigjährigen Krieg, der ebenfalls entlang religiöser Spaltungslinien verlief. Also nein, Herr Stein: die Differenzierung *ist* die Zivilisation, und die Polarisierung führt in die Barbarei.

...dass das Christentum EBEN durch diesen Krieg und viele andere opferreiche Auseinandersetzungen "gezähmt" und auf eine freiwillige Religion zurück geführt wurde! Die europäischen Menschen haben sich ihre Freiheit erkämpfen müssen, die von unseren verblödeten Gutmenschen verschenkt wird! Was sie völlig blauäugig außer acht lassen ist der Umstand, dass es vom Islam einen klaren Missionierungs- und Unterwerfungsauftrag gibt! Von Erdogan noch einmal bestätigt und bekräftigt! Von religiösen Führern des Islam gefordert! Die "Differenzierer" haben diese Entwicklungen zugelassen und befeuert! Mit Sprüchen wie: "Unsere Fremdenfeindlichkeit ist Schuld daran, das die sich radikalisieren!" . So ein Bullshit! Viele kommen mit dem festen Vorsatz her, ihre kriminellen Machenschaften ungestraft auszuleben! Die Strafen für Gruppenvergewaltigungen, Sexualmorde, Missbrauch und Messermord, sind für Migranten lächerlich! Warum ist das Barbarei, wenn man diese Verbrecher wieder los werden will!?

Jens Böhme | Fr., 12. Juni 2026 - 12:23

Da die Hoheit über Staat und Gesellschaft immer mehr linker, rechter und religiöser Extremismus übernehmen darf/kann, ist solch Artikel die Sehnsucht nach funktionierender Freiheit und Systemverteidigung, die es nur noch auf dem Papier gibt. Wer SPD, CDU oder Grüne wählt, wählt letztlich auch Extremismus.

Markus Michaelis | Fr., 12. Juni 2026 - 12:30

Stellen wir uns ein großes Projekt vor: Deutschland fusioniert mit Pakistan (oder XY) zu einer gleichberechtigten neuen Gemeinschaft und Staat. Es gelten Recht und Respekt, ein Triumph oder eigentlich eine Selbstverständlichkeit unter Menschen?

Ich glaube, dass ein Hauptproblem ist, dass unsere Mitte der Gesellschaft den Kontakt zum realen Menschen verloren hat. So ein Leuchtturmprojekt wäre chancenlos zum Scheitern verurteilt: warum? Trotz Rechtsstaat, Menschenrechten, Grundgesetz, Lehren aus der Geschichte und all der Experten und Wissenschaftler, die Dinge klar einsortieren?

Es geht mir dabei nicht nur um Migration. Ich glaube, wir unterschätzen, wie wenig wir das Zusammenleben in Gemeinschaften verstehen und gezielt steuern können.

Ein 100% Rechtsstaat ist auch nur ein religiöser Staat: es gibt heilige Texte und Leute, die berechtigt sind die auszulegen. Das ist gut, gibt Ordnung, ist aber auch nur ein widersprüchlicher Baustein von vielen.

Markus Michaelis | Fr., 12. Juni 2026 - 12:36

Ja, man kann das kleiner betrachten, dann folge ich ganz dem Artikel: wir halten uns alle an den Rechtsstaat, dann haben wir wieder mehr Ordnung und alles ist besser.

Ich würde die Probleme aber grundlegender und größer einschätzen. Je nach Konstellation kann der Rechtsstaat da auch zum Problem werden (wie alles), weil er eben stur nach Regeln und institutioneller Aufteilung vorgehen muss - genau das ist Rechtsstaat und groteske Übertreibungen dadurch sind glaube ich allseits bekannt. Es gibt nicht dieses eine Superprinzip oder eine endliche Menge sich ergänzender Superprinzipien (Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte etc.), die "DEN Menschen" abbilden würden.

Uns fehlt als Gesellschaft (Mitte) zu sehr der Respekt vor den eigenen Grenzen und der Größe der Aufgaben, wenn man zu blind, von sich selbst überzeugt und mit großen Schritten durch die Geschichte läuft.

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