Thomas Kemmerich
Nach Austritt aus der FDP Thomas Kemmerich schließt sich „Team Freiheit“ an

Vergangene Woche trat Thomas Kemmerich aus der FDP aus. Nun übernimmt der Ex-Ministerpräsident den Vorsitz des von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry gegründeten Vereins „Team Freiheit“. Was verspricht er sich davon?

VON MIRJAM EPSTEIN am 19. September 2025 6 min

Erst am Freitag hatte Kemmerich verkündet, nach über 20 Jahren Mitgliedschaft die FDP zu verlassen – eine Partei, die sich als freiheitlich, marktwirtschaftlich und liberal versteht. Auf X schrieb er: „Meine Vorstellungen von der Zukunft unseres Landes und die inhaltliche Ausrichtung der Partei haben sich auseinanderentwickelt.“

Im Gespräch mit Cicero findet Kemmerich deutliche Worte: „Das ist eine Freiheit an der Leine – die Freiheit, die der Staat mir gewährt, nicht die, die ich selbst habe.“ Mit solchen Worten beschreibt Thomas Kemmerich, ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen, seinen Bruch mit der FDP. „Ich möchte eine politische Kraft mitgestalten, die den Mut hat, endlich die notwendigen Reformen in die Tat umzusetzen. Radikal freiheitlich, radikal pro sozialer Marktwirtschaft und radikal staatsmisstrauisch.“ Der Staat sei, so Kemmerich, „viel zu übergriffig geworden“.  

Dagmar Wehleit | Fr., 19. September 2025 - 07:55

Ich wünsche Frau Petry und ihren Partnern im Team Freiheit alles Gute. Meine Unterstützung haben Sie! Es ist wirklich an der Zeit endlich eine freiheitliche Partei in Deutschland zu haben. Die FDP hat sich leider als solche nicht bewährt. In Zeiten, wo Freiheiten und Bürgerrechte (WHO-Vertrag!) immer weiter beschnitten werden, muss endlich der freiheitliche Gedanke wieder in der Politik Einzug halten.

Ingofrank | Fr., 19. September 2025 - 08:56

Ach ja, der wackere Kemmerich aus Thüringen der es „wagte“ sich als MP in Thüringens, mit Stimmen der AfD, wählen zu lassen. Der Rest ist bekannt, auch das Urteil gegen Merkel und ihre Regierung. Das für ihn keinerlei Unterstützung bei der nachfolgenden LTWahl aus der Berliner FDP gab rundet das Bild ab.
Eine Zusammenarbeit mit Petry ? Aussichtslos ! Sie wird so enden, wie sie schon einmal selbst bei einer Parteigründung nach ihrem Verlassen der AfD geendet hat. Auch ihre „neue“ Partei wird so enden wie ihr erster Versuch nach der AfD. Genau so wird’s Kemmerich ergehen…… Diesmal wird er wieder an der „falschen“ Parteimitgiedschaft scheitern.
Ich sehe I.ü. Parallelen zu Wagenknecht & Petry. Alles angefangen und nichts politisch zu Ende gebracht…… Der einzige Unterschied, Petry zieht in kein Parlament ein, von einer Regierungsbeteiligung ganz abgesehen, weil ihr wiederholter egomanischer Tripp einer Parteigründung vorher schon auseinander fällt.
MfG a d Erfurter Republik

Ich glaube Sie haben weder den Artikel gelesen, noch das Konzept von Team Freiheit verstanden. Die Partei trennt klar zwischen Mandaten und Parteiposten. Was hat das mit Egotrip zu tun? Frau Petry hat sich die Gründung sehr genau überlegt. Und Thomas Kemmerich ist zurückgetreten, weil er und seine Familie massiv bedroht wurden, ähnlich dem Fall Günther Felßner. Die Partei hat Potential von AfD, FDP, Union und Nichtwählern stimmen zu ziehen. Meine hat sie ganz sicher. Aber wählen Sie ruhig weiter ihren rechtskollektivistischen pseudointellektuellen Höcke in Ihrer "Erfurter Republik". Lächerlich

Thomas Hechinger | Fr., 19. September 2025 - 09:03

Ich wette eine Kiste guten Champagner, daß dieses Projekt scheitert. Ich habe Frau Petry schon live erlebt. Sie argumentiert klar und präzise und hat vernünftige Ansichten. Ich kann aber ihren Verrat an der AfD nach der Bundestagswahl 2017 nicht vergessen. Nicht daß ich ihr nicht zugestände, die Partei zu verlassen, wenn es nicht mehr zusammen geht. Die Art und Weise und der Stil dieses Austritts waren aber unanständig. Insofern traue ich Frau Petry nicht über den Weg.
Auch Herr Kemmerich ist ein guter Mann. Er setzt aber aufs falsche Pferd. Maaßen, Petry, diese ganzen Seitenwege der Opposition, sind Sackgassen. Es gibt bereits eine etablierte Opposition, das ist die AfD. Diese Partei ist sicher nicht der Wunschtraum eines Liberalen, aber das Beste, was er zur Zeit kriegen kann. Dort sollte sich Herr Kemmerich einbringen. Er darf allerdings nicht davon ausgehen, daß alle zur Seite treten, weil sie nur auf ihn gewartet haben. Für einen Individualisten wie ihn sicher nicht einfach.

Wolfgang Borchardt | Fr., 19. September 2025 - 09:16

FDP durch Herrn Kemmerich ist völlig korrekt und inzwischen durch den Niedergang dieser Partei belegt. Die letzte Bundestagswahl war die große Chance der liberalen Demokratie. Aber der selbst verordnete Oppurtunismus hat der Partei den Todesstoß versetzt. Mit der Rest der FDP ist kein Blumentopf zu gewinnen. Es braucht die Wiederbelebung der angesichts links-grüner Deutungshoheit schon totgesagten liberalen Demokratie, die ohne Opposition keine ist. Aber warum "Team Freiheit"? Der Name scheint mir nicht der bestmögliche. Warum nicht einfach LDP, Liberal-demokratische Partei? Sicher nicht LDPD, das war die Blockpartei in der DDR, auf deren (in der DDR verordnetes) Anpassungsniveau sich die Rest-FDP eingepegelt hat.

Peter William | Fr., 19. September 2025 - 09:29

Freue Wähler, Team Freiheit, Team Blau, FDP, für mich noch AfD... Wie viele liberale Parteien werden denn benötigt? Eine pro Führungspersönlichkeit?

Inki | Fr., 19. September 2025 - 09:43

Und was ist mit BSW und Maaßen und Freie Wähler? Wollen die sich alle gegenseitig
Konkurrenz machen?

Peter William | Fr., 19. September 2025 - 13:56

die Presse freut es. Es ist zwar für Deutschland und die EU schlecht, aber das interessiert doch die Medien nicht.

Reinhold Straub | Fr., 19. September 2025 - 11:09

Für eine staatskritische, oppositionelle Partei könnte durchaus Platz sein, angesichts eines immer schlechter funktionierenden Staates. Die FDP ist das nie gewesen, und sie sieht sich offenbar immer noch in der Rolle eines Reserverades im Regierungswagen. Die Gelegenheit für eine Neugründung ist also da.
Kemmerichs Behauptung, klassische Parteien seien „Teil des Problems“, halte ich allerdings für Nonsens. Per Satzung professionelle Politik zu verhindern, ist keine „Lösung“, und nicht einmal durchzuhalten, sobald Wahlerfolge eintreten.
Trotzdem: es muss ja irgendwie weitergehen mit dem politischen Liberalismus, und „Team Freiheit“ ist den Versuch wert.

Ernst-Günther Konrad | Fr., 19. September 2025 - 11:17

Soll er doch. Für die AFD war er wohl zu feige, hatte die ihn doch damals zum MP mitgewählt und das hätte dann einen fürchterlichen Shitstorm ausgelöst, wenn er zu diesen gewechselt wäre. Da ist er mit dieser Wahl unverdächtiger. Okay, seine Entscheidung. Glaubhaft ist das nicht und das "Team Freiheit" mag ein netter Debatier Club sein, aber reißen werden nicht viel. Es gibt halt die AFD und die erreichen die nicht.

Klaus Funke | Fr., 19. September 2025 - 11:31

Nein, Herr Kemmerich, mit der kommen Sie nicht weiter. Die Petry taugt politisch und wohl auch menschlich nichts. Die hat eine Abzockermentalität. Politisch wird diese Minipartei nichts bewirken. Schade um Ihr Engagement. Da hätten Sie lieber das Original, die AfD, wählen sollen. Aber da fehlt offensichtlich der Mut, weil, da hätte es in der Presse ziemliche Aufregung gegeben. Aber so, bei der Petry-Partei, da passiert sowieso nix. Schade. Eine Luftnummer!

wolf | Fr., 19. September 2025 - 13:41

Die AfD bräuchte dringend solche Leute.
Aber man wird sich doch nicht dem Shitstorm der Medien aussetzen!
Dieser Schritt wird ebenso wie der von Maaßen und Meuthen im Nichts enden.

