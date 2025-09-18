- Thomas Kemmerich schließt sich „Team Freiheit“ an
Vergangene Woche trat Thomas Kemmerich aus der FDP aus. Nun übernimmt der Ex-Ministerpräsident den Vorsitz des von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry gegründeten Vereins „Team Freiheit“. Was verspricht er sich davon?
Erst am Freitag hatte Kemmerich verkündet, nach über 20 Jahren Mitgliedschaft die FDP zu verlassen – eine Partei, die sich als freiheitlich, marktwirtschaftlich und liberal versteht. Auf X schrieb er: „Meine Vorstellungen von der Zukunft unseres Landes und die inhaltliche Ausrichtung der Partei haben sich auseinanderentwickelt.“
Im Gespräch mit Cicero findet Kemmerich deutliche Worte: „Das ist eine Freiheit an der Leine – die Freiheit, die der Staat mir gewährt, nicht die, die ich selbst habe.“ Mit solchen Worten beschreibt Thomas Kemmerich, ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen, seinen Bruch mit der FDP. „Ich möchte eine politische Kraft mitgestalten, die den Mut hat, endlich die notwendigen Reformen in die Tat umzusetzen. Radikal freiheitlich, radikal pro sozialer Marktwirtschaft und radikal staatsmisstrauisch.“ Der Staat sei, so Kemmerich, „viel zu übergriffig geworden“.
