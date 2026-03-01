Es wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis sich der Verfassungsschutz vom jüngsten Beschluss des Verwaltungsgericht Köln in Sachen AfD erholt hat. Was schon seit Jahren als „erwiesen“, „unumstößlich“ und „gewiss“ galt, ist vorerst wie Eis in der Sonne geschmolzen. Dabei gab es von Anfang an Stimmen, die vor den Folgen einer möglichen Niederlage vor Gericht warnten. Man wollte aber nicht auf sie hören. Und so soll es offenbar vorerst bleiben.