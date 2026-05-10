Junge Frauen mit Kopftuch in Berlin
Junge Frauen mit Kopftuch in Berlin / picture alliance / IPON | Stefan Boness

Hybride Strategien der Muslimbrüder in Europa „Wir erleben eine zunehmende Libanonisierung“

Im Interview spricht der Islamismusforscher Heiko Heinisch über die neue Studie „Politischer Islam – eine hybride Bedrohung Europas“, die langfristig angelegten Strategien der Muslimbruderschaft, „Civilization Jihad“ und die Frage, warum westliche Gesellschaften den politischen Islam unterschätzen.

INTERVIEW MIT HEIKO HEINISCH am 10. Mai 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Heiko Heinisch ist Historiker und Publizist mit den Forschungsschwerpunkten politischer Islam, Islamismus und Antisemitismus in Europa. Er veröffentlichte zahlreiche Analysen zu islamistischen Netzwerken und deren Einfluss auf demokratische Gesellschaften und war unter anderem für die österreichische Dokumentationsstelle Politischer Islam tätig. Gemeinsam mit Nina Scholz und Gustav E. Gustenau veröffentlichte er zuletzt die Studie „Politischer Islam – eine hybride Bedrohung Europas“, in der insbesondere die Strategien und Netzwerke der Muslimbruderschaft untersucht werden.

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Dirk Nowotsch | So., 10. Mai 2026 - 14:45

Zitat: "warum westliche Gesellschaften den politischen Islam unterschätzen." Es sind Politiker, Aktivisten, NGO,s und Sympathisanten die sich regelrecht anbiedern, als Wegbereiter der Missionierung und Islamisierung! Man schmeißt sich dem radikalen, Freiheits- und Frauenfeindlichen Islamisten regelrecht an den Hals! Man übertrumpft sich gegenseitig mit wahrheitsverfälschenden Kampagnen, mit Verharmlosungen und stilisiert die Muslime zu einem wichtigen neuen Bestandteil des Abendlandes! selbst die jüngste Geschichte wird völlig verdreht, zu Gunsten islamischer Einwanderer. Hauptsächlich Grünrotrot zeichnet uns den Islam schön, weich und farbenfroh! Das für unsere Freiheit und unsere offene Lebensweise Millionen Europäer ihr leben lassen mussten, in Jahrhunderte währenden Kriegen, wird ausgeblendet! Ihr Opfer wird verworfen, zurück ins MITTELALTER!

Markus Michaelis | So., 10. Mai 2026 - 15:22

Der Westen ging auch lange davon aus, dass er das Modell für alle Menschen und Gesellschaften der Welt sei. Daran hat auch die Aufklärung nichts geändert - ganz im Gegenteil, Aufklärung will zwar keinen Krieg, ist aber vom Menschenbild der Muslimbrüderschaft insofern ähnlich, dass man DEN EINEN richtigen Menschen als gegeben ansieht, und Schritt für Schritt die ganze Menschheit dorthin führt. Seit einiger Zeit gewinnt im Westen ja auch wieder diese universelle Sicht die Oberhand. Man redet zwar von Vielfalt, meint damit aber auch nur die Idee, alle Menschen in dieses eine, richtige Menschsein aufzunehmen und davon nicht auszuschließen. Die Ideen, dass Menschen/Gesellschaften sich für verschiedene, inkompatible Wege entscheiden können, auch viele andere Aspekte, werden von beiden eher abgelehnt.

Zumindest zu einem Teil scheint mir daher die Agenda des Islam keine Unterwanderung, sondern es gibt ein echtes Interesse an diesem Weg zur einen, gerechten, richtigen Menschheit.

Markus Michaelis | So., 10. Mai 2026 - 15:31

Menschen, die grundsätzliche Zweifel an der Idee der einen richtigen und gerechten Menschheit haben, werden glaube ich von beiden Strömungen eher sehr kritisch gesehen.

Vielleicht geht ja aus der Verschmelzung dieser beiden bzw. aller möglichen universellen Bewegungen mal eine große, einige und sich rundum wohl fühlende, stabile Menschheit hervor. Wer weiß. Ich glaube allerdings eher nicht - aber das ist nur meine Sicht.

Von der hohen philosophischen Sicht zurück, zu praktischen Alltagsfragen, glaube ich, wie wohl der Artikel, auch nicht, dass sich weder die Muslimbruderschaft, noch "der Islam" so einfach in das westliche universelle Menschenbild unterordnen lassen, zumal dieses sich auch laufend weiterentwickelt. Andere große Strömungen übrigens auch nicht. Das dürfte in den kommenden Jahrzehnten noch einige Reibung erzeugen.

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