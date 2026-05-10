- „Wir erleben eine zunehmende Libanonisierung“
Im Interview spricht der Islamismusforscher Heiko Heinisch über die neue Studie „Politischer Islam – eine hybride Bedrohung Europas“, die langfristig angelegten Strategien der Muslimbruderschaft, „Civilization Jihad“ und die Frage, warum westliche Gesellschaften den politischen Islam unterschätzen.
Heiko Heinisch ist Historiker und Publizist mit den Forschungsschwerpunkten politischer Islam, Islamismus und Antisemitismus in Europa. Er veröffentlichte zahlreiche Analysen zu islamistischen Netzwerken und deren Einfluss auf demokratische Gesellschaften und war unter anderem für die österreichische Dokumentationsstelle Politischer Islam tätig. Gemeinsam mit Nina Scholz und Gustav E. Gustenau veröffentlichte er zuletzt die Studie „Politischer Islam – eine hybride Bedrohung Europas“, in der insbesondere die Strategien und Netzwerke der Muslimbruderschaft untersucht werden.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.