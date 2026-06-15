München gilt als funktionierende Stadt. Als reich, geordnet, verwaltungsstark. Eine Stadt, die sich teure Infrastruktur leisten kann, die ihre Schulen digitalisieren will, die in Sonntagsreden vom modernen Bildungsstandort spricht. Und nun steht ausgerechnet München für einen Fall, der wie ein Brennglas wirkt: Daten von mehr als 120.000 Schülern sollen abgeflossen sein, offenbar aus dem Umfeld der städtischen IT-Tochter LHM Services. Nach Medienberichten geht es nicht nur um Schülerdaten, sondern auch um Informationen von Lehrkräften, Beschäftigten des Bildungsreferats und interne Unterlagen zur IT-Infrastruktur. Ermittlungen laufen, ein früherer Mitarbeiter steht unter Verdacht.

Die Unschuldsvermutung gilt. Doch politisch ist der Schaden längst da. Denn dieser Fall ist mehr als eine lokale IT-Panne. Er zeigt, wie verwundbar der digitalisierte Staat geworden ist, wenn er zwar immer mehr Daten sammelt, aber nicht in gleicher Weise Verantwortung, Kontrolle und Sicherheitskultur entwickelt. Der Staat fordert von Bürgern Vertrauen. Eltern sollen darauf vertrauen, dass Schulen die Daten ihrer Kinder sicher verwalten. Lehrer sollen darauf vertrauen, dass digitale Plattformen nicht zur Schwachstelle werden. Schüler sollen lernen, dass Digitalisierung Teil der Zukunft ist. Doch was passiert, wenn ausgerechnet die öffentliche Hand zum Risiko wird?

Gerade Schülerdaten sind keine gewöhnlichen Verwaltungsdaten. Sie betreffen Minderjährige, Familien, Adressen, Schulwege, Klassenstrukturen, mögliche Förderbedarfe, Kommunikationswege, vielleicht auch sensible Hinweise auf soziale oder pädagogische Problemlagen. Wer solche Daten verliert, verliert nicht einfach Dateien. Er verliert Schutzräume. Kinder können sich nicht wehren. Sie haben der Datenerhebung nicht frei zugestimmt wie Kunden eines Online-Shops. Sie sind Teil einer Pflichtstruktur: Schule. Der Staat erhebt ihre Daten, weil sie zur Schule gehen müssen. Daraus folgt eine besondere Pflicht. Wer Kinder digital verwaltet, muss sie auch digital schützen.

Solange alles funktioniert, gilt Datenschutz als Bremsklotz

Besonders beunruhigend ist der Verdacht eines Insider-Vorfalls. Die öffentliche Debatte über Cybergefahren ist oft bequem externalisiert. Dann sind es russische Hacker, chinesische Spionagegruppen, organisierte Kriminelle oder anonyme Darknet-Gestalten. All das gibt es. Aber die vielleicht banalere Gefahr sitzt manchmal näher: im eigenen System, mit Zugriffsrechten, Passwörtern, Administrationsrechten, Routinewissen und Kenntnis der internen Schwächen. Der gefährlichste Angriff ist nicht immer der spektakuläre Angriff von außen. Manchmal ist es der Zugriff von innen, der nicht rechtzeitig bemerkt, begrenzt oder verhindert wird.

Genau hier beginnt die politische Dimension. Wenn ein einzelner Mitarbeiter überhaupt in der Lage gewesen sein sollte, größere Datenmengen mitzunehmen, stellen sich harte Fragen. Wer hatte Zugriff auf welche Daten? Wurden Zugriffe protokolliert? Gab es Alarmmechanismen bei ungewöhnlichen Kopiervorgängen? Wurden Berechtigungen regelmäßig überprüft? Wurden ausscheidende Mitarbeiter sofort konsequent aus allen Systemen entfernt? Gab es ein Vier-Augen-Prinzip für besonders sensible Datenbestände? Und wer war letztlich verantwortlich: die Gesellschaft, die Stadt, das Bildungsreferat, die IT-Leitung, der Aufsichtsrat?

In Deutschland wird Digitalisierung noch immer zu sehr als Beschaffungsfrage behandelt. Es geht um Geräte, Plattformen, Kabel, Lizenzen, Tablets und Glasfaser. Doch Digitalisierung ist zuerst eine Frage von Herrschaft, Verantwortung und Kontrolle. Wer Daten sammelt, schafft Macht. Wer diese Macht organisiert, braucht Regeln. Wer Regeln nicht überprüft, produziert Verwundbarkeit. Und wer bei Kindern schlampig mit Verwundbarkeit umgeht, handelt nicht nur technisch unprofessionell, sondern politisch fahrlässig. Bemerkenswert ist dabei die Doppelzüngigkeit vieler Digitalisierungsdebatten. Solange alles funktioniert, gilt Datenschutz als Bremsklotz, als deutsche Marotte, als Verwaltungshindernis, als Innovationskiller. Politiker, Bildungsfunktionäre und Digitalenthusiasten überbieten sich dann in der Klage über die angeblich lähmende Macht der Datenschutzbehörden. Die Datenschutzaufsicht wird verspottet, wenn sie warnt, bremst oder Nachweise verlangt. Sie gilt als Gegnerin des Fortschritts.

Datenschutz ist die Brandschutzordnung des digitalen Staates

Doch sobald etwas passiert, rennen alle genau zu jener Institution, die sie zuvor öffentlich schlechtgemacht haben. Dann soll die Datenschutzbehörde plötzlich aufklären, sanktionieren, schützen, Orientierung geben und Vertrauen wiederherstellen. Die gleichen Stimmen, die Datenschutzrecht gestern noch als bürokratische Zumutung verspotteten, fordern heute vehement dessen konsequente Durchsetzung. Genau darin liegt die Heuchelei: Datenschutz wird politisch so lange diskreditiert, bis man ihn im Krisenfall dringend braucht. Der Münchner Fall zeigt deshalb nicht nur ein IT-Problem, sondern auch ein politisches Mentalitätsproblem. Datenschutz ist kein Luxus für Schönwetterzeiten. Er ist die Brandschutzordnung des digitalen Staates. Man kann sie lästig finden, solange nichts brennt. Aber wenn das Feuer ausbricht, fragt niemand mehr, ob Rauchmelder vielleicht innovationsfeindlich sind. Wer Datenschutz jahrelang als Fortschrittsbremse verspottet, sollte im Brandfall nicht überrascht sein, wenn die Flammen höher schlagen.

München ist dafür ein besonders lehrreicher Fall, weil die Stadt nicht als arme Kommune am Rand ihrer Möglichkeiten gilt. Man kann nicht sagen: Es fehlte an allem, es gab keine Strukturen, niemand konnte es besser wissen. Gerade eine reiche Stadt muss zeigen, dass digitale Bildung nicht nur aus moderner Oberfläche besteht. Sonst entsteht der Eindruck eines digitalen Potemkinschen Dorfs: vorne Tablets und Lernplattformen, hinten unklare Zuständigkeiten, zu breite Zugriffsrechte und ein Sicherheitsverständnis aus der Ära der Aktenordner.

Das Problem reicht jedoch weit über München hinaus. Deutschland redet seit Jahren von digitaler Schule und digitalem Staat, aber es fehlt häufig an einer Kultur der digitalen Verantwortung. Datenschutz wird gern als bürokratisches Hindernis verspottet. IT-Sicherheit gilt als lästiger Kostenfaktor. Sicherheitskonzepte werden geschrieben, Audits abgelegt, Zuständigkeiten verteilt. Doch im Ernstfall zeigt sich, ob diese Strukturen leben oder nur Papier sind. Sicherheit ist nicht die Powerpoint-Folie im Stadtrat. Sicherheit ist der Moment, in dem ein verdächtiger Zugriff auffällt, bevor Daten verschwinden.

Dabei ist der Schaden eines solchen Vorfalls kaum vollständig rückholbar. Ein gestohlener Laptop kann ersetzt werden. Ein kompromittiertes Passwort kann geändert werden. Aber wenn personenbezogene Daten von Kindern einmal in kriminelle Umlaufbahnen geraten, lassen sie sich nicht einfach zurückholen. Das Darknet vergisst nicht. Daten können kopiert, weiterverkauft, kombiniert und Jahre später missbraucht werden. Heute sind es Schülerdaten. Morgen können daraus Phishing-Angriffe gegen Eltern werden, Erpressungsversuche, Identitätsmissbrauch oder gezielte Manipulation. Daten altern nicht harmlos. Sie werden durch neue technische Möglichkeiten oft erst später gefährlich. Gerade deshalb ist die übliche politische Reaktion zu wenig. Man wird Betroffenheit äußern, Aufklärung versprechen, mit den Ermittlungsbehörden kooperieren, Datenschutzbeauftragte informieren und eine lückenlose Prüfung ankündigen. All das ist notwendig. Aber es reicht nicht. Der Fall verlangt mehr als Krisenkommunikation. Er verlangt eine grundsätzliche Neubewertung der Schul-IT. Schulen sind keine Nebenstellen der Verwaltung. Sie sind kritische Vertrauensräume. Ihre digitalen Systeme müssen behandelt werden wie besonders schützenswerte Infrastruktur.

Ein Staat, der Kindern Medienkompetenz beibringen will, muss selbst Datenkompetenz besitzen

Vor allem aber braucht es politische Haftung im weiteren Sinne. Nicht jede Panne ist persönliche Schuld. Nicht jeder Vorfall lässt sich verhindern. Aber Verantwortung darf nicht in Organisationsdiagrammen verschwinden. Der moderne Staat liebt Auslagerungen, Tochtergesellschaften, Dienstleister, Unterdienstleister und hybride Konstruktionen. Wenn es funktioniert, nennt man es Effizienz. Wenn es schiefgeht, wird die Zuständigkeit diffus. Genau das darf bei Kinderdaten nicht passieren. Eltern haben einen Anspruch darauf zu wissen, wer verantwortlich war, was genau passiert ist, welche Daten betroffen sind und welche Schutzmaßnahmen nun konkret folgen.

Der Fall berührt auch eine größere Vertrauensfrage. Der Staat verlangt von Bürgern immer mehr digitale Anpassung: elektronische Akten, digitale Schulplattformen, Online-Portale, Identitätsdienste, zentrale Register. Schulen brauchen digitale Kompetenz, wie sie etwa in Estland oder Finnland vorbildlich praktiziert wird. Kinder müssen lernen, mit Künstlicher Intelligenz, Plattformen, Informationsfluten und Manipulation umzugehen. Aber digitale Bildung beginnt nicht mit dem Tablet. Sie beginnt mit dem Vorbild. Ein Staat, der Kindern Medienkompetenz beibringen will, muss selbst Datenkompetenz besitzen. Ein Bildungsapparat, der Schüler vor Cybermobbing, Fake News und Online-Radikalisierung warnen will, darf bei den eigenen Datenbeständen nicht naiv sein.

München könnte aus diesem Skandal lernen. Die Stadt könnte transparent aufklären, Betroffene ernst nehmen, unabhängige Expertise hinzuziehen und Schul-IT als Sicherheitsfrage neu denken. Oder sie könnte den Fall verwalten, bis die öffentliche Aufmerksamkeit nachlässt. Letzteres wäre der eigentliche Skandal. München wollte Schule digital organisieren. Nun zeigt sich, dass Digitalisierung ohne Sicherheitskultur zum Vertrauensbruch werden kann. Der Fall ist ein Warnsignal für alle Kommunen in Deutschland. Wer die Schule der Zukunft baut, darf nicht nur an WLAN, Apps und Endgeräte denken. Er muss zuerst die Frage beantworten, die im digitalen Staat über allem steht: Wer schützt eigentlich die Schutzbedürftigen vor den Systemen, die angeblich für sie geschaffen wurden?