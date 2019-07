Was geht in einem Menschen vor, der so handelt? Was für eine barbarische Form der Enthemmung manifestiert sich hier, irgendwelche wildfremden Menschen umzubringen, wie auch erst vor wenigen Tagen der völlig anlasslose Mord an einer Frau, die von einem Mann vor eine einfahrende Bahn geschubst wurde. Oder der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der offenbar sterben musste, weil er sich für die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung einsetzte und diejenigen kritisierte, die die Sache anders sehen.