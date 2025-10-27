- Deutschland leistet sich die dümmsten Debatten
Es ist fast schon ein Volkssport: Kaum sagt jemand etwas Unbequemes, dauert es keine Stunden, bis die nächste nationale Erregungsschleife läuft. Dann debattiert Deutschland so lange über Nebensächlichkeiten, bis keiner mehr weiß, worum es eigentlich ging.
Wir hatten sie alle: den ukrainischen Botschafter Melnyk, Sänger und Fast-Hotelgast Gil Ofarim, Klima- und Palästina-Aktivistin Greta, die Mittzwanzigerin Jette Nietzard, die ein Jahr lang die Grüne Jugend anführte, die „Pascha“-Affäre – und jetzt das „Stadtbild“. Jede Woche ein neuer Aufreger, jede Woche ein neues Schlachtfeld zwischen Empörungslust und Abwehrreflex. Der Ablauf folgt stets derselben Dramaturgie: Einer provoziert, die Gegenseite hyperventiliert – und die Substanz bleibt auf der Strecke.
Nehmen wir die jüngste Debatte um Friedrich Merz’ „Stadtbild“-Äußerung. Sie war pauschalisierend, überspitzt, ohne Kontext. Aber anstatt nüchtern zu widersprechen, oder besser: zu präzisieren, kam der gewohnte Reflex: „Rassismus! Nazi!“ Zack, Diskussion beendet. Und das, obwohl hinter Merz’ plumpem Satz ein reales Problem steckt. Die meisten sehen irreguläre Migration kritisch. Und ja, es gibt Orte, an denen sich Menschen unwohl fühlen. Der Kanzler hätte sich und uns allen einen Gefallen getan, wenn er nicht suggeriert hätte, das eine führe zwangsläufig zum anderen. Aber offensichtliche Missstände anzusprechen ist nicht per se Hetze. Nur reden wir darüber zu wenig – und schon gar nicht über Lösungen. Ein Problem zu benennen ist inzwischen gefährlicher, als es zu ignorieren. Stattdessen drehen wir uns in moralischen Echokammern.
