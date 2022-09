Zugleich scheint man in der Partei, die in den letzten Jahren vor allem mit Flügelkämpfen beschäftigt war, die bei der letzten Bundestagswahl um ein Haar aus dem Parlament geflogen wäre, und die in Umfragen weiter bei fünf Prozent dümpelt, das Potenzial dieser Krise erkannt zu haben, nämlich sie zur eigenen Wiedergeburt zu nutzen. Wir erinnern uns: Die Wurzeln der Linkspartei als ernstzunehmender politischer Kraft lagen auch vor zwei Jahrzehnten in den Sozialprotesten gegen eine von der SPD geführten Regierung – damals gegen die Hartz-IV-Reformen.