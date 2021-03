Das mag nerven. Doch es gibt Situationen, in denen ist Beharrlichkeit das wichtigste Mittel in der Politik. Niemand weiß das vielleicht besser als Angela Merkel, die Kanzlerin, deren Macht seit nunmehr 16 Jahren auf drei bewährten Säulen ruht: Ausharren. Schweigen. Abwarten. Und das in einer immerwährenden Kreisbewegung. Da capo al fine. Im Idealfall ist der politische Gegner bereits nach wenigen Runden müde gedreht. Und dann, am Nullpunkt seiner Spannkraft und Abwehr, fährt Merkel zur wahren Größe auf. Denn das Management des Merkelismus, so hat es der Kulturtheoretiker Georg Seßlen einmal formuliert, fußt auf dem „Prinzip des aggressiven Nicht-Handelns“, und das betreibt die stoische Uckermärkerin solange, bis sie den Vorteil aus dem Nicht-Handeln als eigenes Handeln verkaufen kann.