- Eine abwegige Debatte
AfD-Chefin Alice Weidel hat der Union eine Minderheitsregierung angeboten. Die Debatte, die daraus entstand, hat wenig mit der Realität zu tun. Zwar könnte eine Minderheitsregierung tatsächlich kommen – doch ganz anders, als alle annehmen.
Verzweifelte Lagen führen regelmäßig zu verzweifelten Debatten. Und die Verzweiflung in CDU/CSU nimmt zu. In allen relevanten Meinungsumfragen liegt die AfD nunmehr vor den Kanzlerparteien. Insa vermeldete gestern für die Rechtspartei mit 29 Prozent einen neuen Spitzenwert, während die Union auf 22 Prozent abgestürzt ist. Die Unzufriedenheit des Wahlvolks mit der aktuellen Regierung ist erheblich. Als größte Reformbremse gelten den Konservativen die Sozialdemokraten. Inzwischen haben zwei Drittel der Wähler die Hoffnung darauf verloren, dass es einer Regierung noch gelingen kann, die Probleme des Landes zu lösen – egal in welcher Konstellation.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.