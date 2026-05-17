Friedrich Merz
Harte Tage für Bundeskanzler Friedrich Merz / picture alliance / dts-Agentur

Minderheitsregierung Eine abwegige Debatte

AfD-Chefin Alice Weidel hat der Union eine Minderheitsregierung angeboten. Die Debatte, die daraus entstand, hat wenig mit der Realität zu tun. Zwar könnte eine Minderheitsregierung tatsächlich kommen – doch ganz anders, als alle annehmen.

VON MATHIAS BRODKORB am 17. Mai 2026 7 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Verzweifelte Lagen führen regelmäßig zu verzweifelten Debatten. Und die Verzweiflung in CDU/CSU nimmt zu. In allen relevanten Meinungsumfragen liegt die AfD nunmehr vor den Kanzlerparteien. Insa vermeldete gestern für die Rechtspartei mit 29 Prozent einen neuen Spitzenwert, während die Union auf 22 Prozent abgestürzt ist. Die Unzufriedenheit des Wahlvolks mit der aktuellen Regierung ist erheblich. Als größte Reformbremse gelten den Konservativen die Sozialdemokraten. Inzwischen haben zwei Drittel der Wähler die Hoffnung darauf verloren, dass es einer Regierung noch gelingen kann, die Probleme des Landes zu lösen egal in welcher Konstellation.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Walter Wissenbach | So., 17. Mai 2026 - 17:57

"Denn: Der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages hat eine Neuauszählung der Bundestagswahl abgelehnt. Eine Überraschung war das nicht. Es entschieden jene Parteien über die Rechte des BSW, die von einer Neuauszählung selbst negativ betroffen wären."
So etwas ist in unserem Parlament keine Überraschung. Aber es ist und bleibt höchst verachtenswert. Besonders, wenn es von Leuten kommt, die vor sich selbst die Monstranz höchsten Anstandes und höchster Moral hertragen.
Mal sehen, ob das BVerfG vor dem Frühjahr 2029 eine Entscheidung fällt. Wenn nicht, wäre das ebenfalls keine Überraschung.

Markus Michaelis | So., 17. Mai 2026 - 18:21

Wahrscheinlich geht man eben keine großen Reformen an, man reformiert ein wenig weiter, macht mehr Schulden ... das wird wahrscheinlich noch einige Jahre gut gehen.

Merz sagt immer wieder: die Mitte muss jetzt zeigen, dass sie Probleme lösen kann. Ich würde es so formulieren: die Mitte muss zeigen, dass es sie noch gibt. Mein Eindruck ist, dass es eben nicht mehr so ist, dass "die Mitte" mit den großen Grundgemeinsamkeiten die Gesellschaft prägt. Diese Mitte existiert oft noch als Ablehnung von AfD, Trump, Putin und anderen Extremen, über andere Themen schweigt man viel. Sobald es konkreter wird, zeigt sich im Privaten wie in der Politik, dass es eben keine Einigkeit mehr gibt. Die Mitte zerfällt, ist zunehmen über sich selber erschüttert, glaubt an verschiedene Dinge - in manchen Aspekten wirken die Extreme stabilisierend, weil man sich wenigstens dazu einig ist.

Die Mitte müsste zuerst zeigen, dass sie wirklich noch Dinge gemeinsam sieht.

Ingo Frank | So., 17. Mai 2026 - 18:25

den Wähler
Und genau dieser hat mit Verlaub nach den letzten BT & LT Wahlen schlicht die Nase voll nach gewählten Mitte Rechts Ergebnissen, links grün dominierte Regierungen zu bekommen mit oder auch ohne Schwarzen Regierungschef in d Ländern od. Im Bund.
Anfänglich übertünchten diese Koalitionen die Probleme mit „Geld“ was in größeren Mengen ausgerechnet durch Schröders Agenda 2010 in die Kassen gespült wurde.
Das damit die grüne Energiewende die Asylpolitik, der Sozialstaat uvm finanziert als machtideoligische Vorhaben ohne Nährwert finanziert wurde samt einer verfallenden Infrastruktur erkennbar wurde, wurde dem Wähler po a pö bewußt, wer dafür die Verantwortung trug und bis heute trägt. Änderungen die den weiteren Verfall des Landes fortschreiten werden, sind nicht in Sicht. Nicht zuletzt in dem Bewusstsein des Volkes, das die ,die die Misere spätestens nach € Krise, Atomausstieg und Massenmigration verursacht haben

die anstehenden Probleme zu Lösungen in der Lage sind, wird von der Mehrheit des Volkes nicht geteilt.
Die Beweise meiner Feststellung haben doch die drei Jahre Ampel und das ein Jahr GroKo mehr als nur bewiesen. Hinzu kommt, weiterer Wirtschaftsabschwung, Verlust der inneren Sicherheit zunehmende Arbeitsplatzverluste und die Steigende Inflation , die Finanzierung eines Krieges bei denen z.B die Sektkorken im Grünen Wirtschaftsministerium knallten um endlich aus fossilen Energien aussteigen zu können. Nur als ein Beisiel einer vernagelten Wirtschafts und Energiepolitik. Desweiteren ein Verfall der Infrastruktur den jeder Arbeitspendler visuell und mental jeden verdammten Tag vor Augen hat.
Aber das ist alles nicht war in den Augen unserer Regierenden. Das Volk ist lediglich „zu dumm die Segnungen der letzten gut 10 Jahre zu erkennen.
Die einzigen die genau diesen Nerv getroffen haben ist die AfD die die Probleme überhaupt benannte.

Pamina | So., 17. Mai 2026 - 18:51

Wo sehen Sie denn Reformen, Herr Brodkorb? Ich sehe bei KV und PV nur Verschlechterung für den Bürger und ein bisschen Homöopathie an ein paar Stellschrauben und mit der RV wird es nicht anders werden. Wir brauchen geundlegende Strukturreformen und den Anstand der Politik versicherungsfremde Leistungen auch aus dem Steueraufkommen zu begleichen. Und Merz muss weg. Nicht weil Frau Weidel das fordert, sondern weil er in seinem Charakter und seiner Selbstüberschätzung unfähig für den Posten ist. Außerdem hat er selbst gesagt, für eine Minderheitsregierung nicht zur Verfügung zu stehen.

Ingo Frank | So., 17. Mai 2026 - 18:52

Und wenn ich jetzt lese, dass der Thüringer Innenminister Meier von der gut 6% gewählten SPD jetzt bei der nächsten Innenministerkonferenz fordert Maßnahmen gegen eine mögliche AfD Regierung festzuschreiben, frage ich mich lediglich, nach der Legitimation eines Politikers der gerade einmal gut 6% der Wählerstimmen auf sich vereinen konnte,
Nee, ich sehe die ganz Sache mehr als politische Notwehr an.
Italien ist das beste Beispiel. Was für einen Dreck haben deutsche Medien und Politiker über Meloni ausgeschüttet, die in einer Diskussion gipfelte, ob Scholz Meloni überhaupt die Hand beim ersten aufeinandertreffen geben soll.
Was für ein erbärmliches Land sind wir geworden.
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.