SPD-Plakat in Ludwigshafen
Die SPD in Ludwigshafen: Kümmerkastenpartei auf Feindbeobachtung / picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann

„Militant Democracy“ in Rheinland-Pfalz Wenn Demokratie zur Formalie wird

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat aus dem Wahldebakel von Ludwigshafen nichts gelernt. Jetzt plant der Innenminister, die AfD pauschal von Bürgermeisterwahlen auszuschließen. Auch das wird wohl nach hinten losgehen.

VON JAN UPHOFF am 8. Dezember 2025 3 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

So erreichen Sie Jan Uphoff:

Zur Artikelübersicht

Das Wahlergebnis Mitte September in Ludwigshafen am Rhein sprach Bände: Nur 29 Prozent der Wahlberechtigten nahmen ihr demokratisches Recht zur Stimmabgabe wahr, und rund ein Zehntel dieser Stimmen war dann auch noch ungültig. Demokratietheoretisch ist das eine verheerende Bilanz – zumal der Wahlkampf bereits im Vorfeld überschattet war vom Ausschluss des AfD-Kandidaten durch den Wahlausschuss. 

Lesen Sie auch
Joachim Paul
Cicero Plus content Über Wahlen in der Demokratie

Ludwigshafen ist nicht Moskau

Das Veto wurde mit Zweifeln an der Verfassungstreue des Kandidaten begründet, doch schon früh bemängelten Kritiker die fehlende Transparenz des Verfahrens, das die politische Debatte zusätzlich aufheizte und das Vertrauen vieler Bürger in die Fairness des Wahlprozesses erschütterte. Allein schon deswegen war der Schritt ein grobschlächtiger und unbedachter, der die Wahl in ein schiefes Licht rückte und bei vielen den Eindruck hinterließ, dass der Wettbewerb nicht wirklich offen gewesen sei. 

Bürgerbeteiligung am Tiefpunkt 

Dass sich so ein Vorgehen aber nicht nur negativ auf den Wettbewerb der Parteien, sondern auch auf die gesellschaftliche und politische Kultur des Landes auswirkt, scheint in Mainzer Regierungskreisen kaum jemanden zu beunruhigen. Anstatt das offenkundige Signal eines desillusionierten Elektorats ernst zu nehmen und die bisherige Strategie kritisch zu hinterfragen, sehen Teile der etablierten Politik das Ludwigshafener Wahldebakel gar als Blaupause für ganz Rheinland-Pfalz an. Entsprechend überrascht auch nicht die Initiative von SPD-Innenminister Michael Ebling, der nun plant, die AfD kollektiv von Bürgermeisterwahlen auszuschließen. 

Lesen Sie auch
Klaus Blettner und Jens Peter Gotter
Cicero Plus content OB-Wahl in Ludwigshafen

Wehrhafte Demokratie auf Bewährung

Bürgermeister sind im Mainzer Machtgebiet nämlich Beamte auf Zeit und müssen zwischen Wahl und Vereidigung verbeamtet werden. Hinzu kommt eine weitere Besonderheit des Landesverwaltungsrechts: die Gewährleistung der Verfassungstreue des neu eingesetzten Beamten. Nun habe man – so erklärt Innenminister Ebling stolz – die Verwaltungsvorschrift noch einmal „präzisiert“. Aber was heißt das konkret? Künftig wird bei der Einstellung eines Verwaltungsbeamten eine schriftliche Erklärung verlangt, in der man beteuert, kein Mitglied von einer in einer beigefügten Liste aufgeführten „extremistischen Organisationen“ zu sein. Unter anderem natürlich auch dabei: die AfD. 

Wenn Verwaltung und Demokratie kollidieren 

Als Resultat kann die Partei mit dieser Formel auf Kommunalebene pauschal und dauerhaft von allen Ämtern ausgeschlossen werden – ungeachtet potenzieller Mehrheitsverhältnisse. Leicht vorstellbar sind dann Szenarien, in denen eine lokal erzielte Mehrheit faktisch ausgehebelt wird, weil die Verwaltung neue „Verfassungstreue“-Hürden einzieht. 

Lesen Sie auch
Joachim Paul
Cicero Plus content AfD-Kandidat Joachim Paul in Ludwigshafen

Wahlausschluss wegen Hobbits und Nibelungentreue

Wenn es tatsächlich so weit kommt, dass demokratisches Prinzip und Verwaltungsrecht nicht mehr Hand in Hand arbeiten, sondern gegeneinander, ist offensichtlich irgendwo der Wurm drin. Denn der Kerngedanke der „Wehrhaften Demokratie“, der das Regierungssystem eigentlich unterstützend begleiten soll, wird mit diesem Schritt geradezu ad absurdum geführt. Das System höhlt sich damit selbst aus und entzieht sich im Zweifelsfall jedweder Legitimation durch den Wählerwillen. Statt weiser Voraussicht ist dies vielmehr ein Akt der Verzweiflung. 

Gewinner und Verlierer des Systems 

Statt auf politische Debatten und selbstbewusst auf die eigene Überzeugungskraft zu setzen, droht eine faule Selbstermächtigung, die im Zweifelsfall kaum mehr Rücksicht nimmt auf die Stimme des Wählers. Wirklich freuen dürften sich darüber einzig ein paar akzelerationistische Fantasten am rechten Rand, in deren Drehbuch die etablierte Politik unfreiwillig immer wieder mitspielt – ein Trauerspiel ist es hingegen für zahlreiche enttäuschte Wähler, die von der Demokratie ernüchtert zurückbleiben. 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wolfgang Borchardt | Mo., 8. Dezember 2025 - 15:37

Kampf gegen "Rechts", dass sie sehr viel besser bekämpfen würden, indem sie sich den Aufgaben der Politik widmeten, die wenig Interesse finden, weil zu unbequem. Schuld sind immer die anderen. Der Alleinvertretungsanspruch auf die Demokratie ist leider völlig undemokratisch, denn Demokratie kennt kein Monopol. Ideologie ist derzeit sehr viel wichtiger als Sachpolitik. Gelebte Ideologie hat bisher noch jeden Staat ruiniert. In der deutschen Geschichte kein Einzelfall, aber jetzt haben wir die Ideologie der Guten. Die Ergebnisse werden nur von den Bösen genannt, so wie die stündlich 3 Firmenpleiten (NZZ heute)

G. Fischer | Mo., 8. Dezember 2025 - 16:31

Es ist nicht die Schuld der AfD, nicht die Schuld der Russen und nicht die Schuld der Flüchtlinge. Es sind unsere eigenen fehlerhaften und kurzsichtigen Entscheidungen, die uns zunehmend in Bedrängnis bringen und dem Wähler das Vertrauen in die bisherige Regierungsarbeit nehmen. Wenn man jetzt versucht, über Feindbilder und Verbote alternative Ansätze und Teilhabe zu kriminalisieren, dann ist das eine demokratische Bankrotterklärung, die einen sehr kleinen Geist offenbart, der offenbar glaubt, hier besonders clever manövriert zu haben. Dies wird hoffentlich juristisch gekippt.

Hans Jürgen Wienroth | Mo., 8. Dezember 2025 - 16:45

Ich war bisher davon ausgegangen, dass Verfassungsfeindlichkeit auf Abschaffung oder zumindest Einschränkung der Verfassung hinauslaufen muss. Ich habe von keinem Artikel im GG gelesen, der rechtsextremistisch oder linksextremistisch per se als „verfassungsfeindlich“ beschreibt. Man kann der AfD einen Verstoß gegen die Menschenwürde vorwerfen. Ist dabei auch die der „schon länger hier Lebenden“ ausreichend berücksichtigt?

Wo sind jedoch entsprechende Aktivitäten der in RLP Regierenden hinsichtlich anderer Parteien, ggf. auch der EU, die in manchen Punkten wirklich am GG sägen? Da gibt es keine entsprechenden Aktivitäten.

Der Autor scheint recht zu haben, dass es hier darum geht, einen lästigen Konkurrenten von der Wahl auszuschließen. Der Bürger kann darauf nur mit einer ungültigen Stimme reagieren, denn Wahlenthaltung wird als stillschweigende Zustimmung gewertet und international keine Beachtung finden. Ungültige Stimmen kann man jedoch schwer „unter den Tisch fallen“ lassen.

Armin Latell | Mo., 8. Dezember 2025 - 17:12

noch so etwas ähnliches wie Demokratie vorherrscht, lebt nicht in diesem Land, in dieser Gesellschaft, hat den Bezug zur Realität komplett verloren. Für jedermann klar und deutlich erkennbar wurde der tatsächlich herrschende merkelsche Totalitarismus in der Coronazeit, da wurde auf Demokratie, entschuldigung!, geschissen, von den (un)verantwortlichen Politschranzen und ihren Höflingen. In Gießen tobt ein hochkrimineller Mob, von der spd gepampert, und genau diese Straftatunterstützer- und Drahtzieher wollen die Demokratie verteidigen? 25.000 Verbrecher auf frischer Tat ertappt, aber keine Verhaftungen oder gar Anzeigen. Für mich haben die alle keine Legitimation, dieser Staat, der diese Figuren höchstselbst zu sein glauben, lehnt seine ureigene Verantwortung, die Erfüllung des Vertrages, den er mit seinen Bürgern hat, komplett ab. Die charakterliche Verwahlosung zieht sich bis in die allerhöchsten Kreise und endet auch und erst recht nicht beim Bundespräsidenten. Anstand? Fehlanzeige!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.