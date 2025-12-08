Das Wahlergebnis Mitte September in Ludwigshafen am Rhein sprach Bände: Nur 29 Prozent der Wahlberechtigten nahmen ihr demokratisches Recht zur Stimmabgabe wahr, und rund ein Zehntel dieser Stimmen war dann auch noch ungültig. Demokratietheoretisch ist das eine verheerende Bilanz – zumal der Wahlkampf bereits im Vorfeld überschattet war vom Ausschluss des AfD-Kandidaten durch den Wahlausschuss.

Das Veto wurde mit Zweifeln an der Verfassungstreue des Kandidaten begründet, doch schon früh bemängelten Kritiker die fehlende Transparenz des Verfahrens, das die politische Debatte zusätzlich aufheizte und das Vertrauen vieler Bürger in die Fairness des Wahlprozesses erschütterte. Allein schon deswegen war der Schritt ein grobschlächtiger und unbedachter, der die Wahl in ein schiefes Licht rückte und bei vielen den Eindruck hinterließ, dass der Wettbewerb nicht wirklich offen gewesen sei.

Bürgerbeteiligung am Tiefpunkt

Dass sich so ein Vorgehen aber nicht nur negativ auf den Wettbewerb der Parteien, sondern auch auf die gesellschaftliche und politische Kultur des Landes auswirkt, scheint in Mainzer Regierungskreisen kaum jemanden zu beunruhigen. Anstatt das offenkundige Signal eines desillusionierten Elektorats ernst zu nehmen und die bisherige Strategie kritisch zu hinterfragen, sehen Teile der etablierten Politik das Ludwigshafener Wahldebakel gar als Blaupause für ganz Rheinland-Pfalz an. Entsprechend überrascht auch nicht die Initiative von SPD-Innenminister Michael Ebling, der nun plant, die AfD kollektiv von Bürgermeisterwahlen auszuschließen.

Bürgermeister sind im Mainzer Machtgebiet nämlich Beamte auf Zeit und müssen zwischen Wahl und Vereidigung verbeamtet werden. Hinzu kommt eine weitere Besonderheit des Landesverwaltungsrechts: die Gewährleistung der Verfassungstreue des neu eingesetzten Beamten. Nun habe man – so erklärt Innenminister Ebling stolz – die Verwaltungsvorschrift noch einmal „präzisiert“. Aber was heißt das konkret? Künftig wird bei der Einstellung eines Verwaltungsbeamten eine schriftliche Erklärung verlangt, in der man beteuert, kein Mitglied von einer in einer beigefügten Liste aufgeführten „extremistischen Organisationen“ zu sein. Unter anderem natürlich auch dabei: die AfD.

Wenn Verwaltung und Demokratie kollidieren

Als Resultat kann die Partei mit dieser Formel auf Kommunalebene pauschal und dauerhaft von allen Ämtern ausgeschlossen werden – ungeachtet potenzieller Mehrheitsverhältnisse. Leicht vorstellbar sind dann Szenarien, in denen eine lokal erzielte Mehrheit faktisch ausgehebelt wird, weil die Verwaltung neue „Verfassungstreue“-Hürden einzieht.

Wenn es tatsächlich so weit kommt, dass demokratisches Prinzip und Verwaltungsrecht nicht mehr Hand in Hand arbeiten, sondern gegeneinander, ist offensichtlich irgendwo der Wurm drin. Denn der Kerngedanke der „Wehrhaften Demokratie“, der das Regierungssystem eigentlich unterstützend begleiten soll, wird mit diesem Schritt geradezu ad absurdum geführt. Das System höhlt sich damit selbst aus und entzieht sich im Zweifelsfall jedweder Legitimation durch den Wählerwillen. Statt weiser Voraussicht ist dies vielmehr ein Akt der Verzweiflung.

Gewinner und Verlierer des Systems

Statt auf politische Debatten und selbstbewusst auf die eigene Überzeugungskraft zu setzen, droht eine faule Selbstermächtigung, die im Zweifelsfall kaum mehr Rücksicht nimmt auf die Stimme des Wählers. Wirklich freuen dürften sich darüber einzig ein paar akzelerationistische Fantasten am rechten Rand, in deren Drehbuch die etablierte Politik unfreiwillig immer wieder mitspielt – ein Trauerspiel ist es hingegen für zahlreiche enttäuschte Wähler, die von der Demokratie ernüchtert zurückbleiben.