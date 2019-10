Folgen wir in Zeitlupe erstmal Stange für Stange seiner Fahrt. Vor der Wahl hatte Mohring jedwede Zusammenarbeit mit der regierenden Linken unter Ministerpräsident Bodo Ramelow ausgeschlossen. Am Wahlabend dann redet er so, als könnten eigentlich schon am Montagmorgen Koalitionsverhandlungen zwischen Linken und CDU beginnen. Weil diesen wilden Parcours weder seine Berliner Parteifreunde noch weite Teile seiner Fraktion im Thüringer Landtag mitfahren wollten, carvte Mohring in die nächste Kurve und sah plötzlich überhaupt keine Möglichkeit mehr, auch nur irgendwie mit der Linken zu kooperieren.