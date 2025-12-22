Koopmans
Bei den Migrationsbewegungen fehlt es noch an ordentlichen Absprachen unter den EU-Mitgliedern, findet der Migrationsexperte Ruud Koopmans / picture alliance / Tobias Steinmaurer / picturedesk | Tobias Steinmaurer

„Migrationswende“ der Bundesregierung „Dann haben wir sieben Millionen Syrer in Deutschland“

Friedrich Merz hat eine „Migrationswende“ angekündigt. Im Interview warnt der Migrationsexperte Ruud Koopmans vor den langfristigen Folgen der deutschen Einbürgerungspraxis - und fordert, Islamismus genauso ernst zu nehmen wie Rechtsextremismus.

INTERVIEW MIT RUUD KOOPMANS am 23. Dezember 2025

Volker Resing

Ruud Koopmans ist ein niederländischer Sozialwissenschaftler und einer der renommiertesten Migrationsexperten in Deutschland. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Stefan | Di., 23. Dezember 2025 - 17:34

Zitat:
"Im Interview warnt der Migrationsexperte Ruud Koopmans vor den langfristigen Folgen der deutschen Einbürgerungspraxis - und fordert, Islamismus genauso ernst zu nehmen wie Rechtsextremismus."
Nicht unter einer Regierung, wie wir sie in Deutschland aktuell haben, wird sich kurzfristig etwas ändern.
Diese Regierung wird anscheinend aus Brüssel gelenkt und ist offenbar in Fragen der Migrationssteuerung unbelehrbar.
Deshalb auch der ganze Aufruhr im Volk, quer durch die Republik.
Es versteht eben keiner, was man mit einer Politik, wie sie derzeit praktiziert wird, eigentlich für unsere Bevölkerung bewirken will.
Da ist es auch kaum verwunderlich, welche Umfragewerte der Kanzler Friedrich Merz da fabriziert, für sich und die CDU im Allgemeinen.
Alles voll daneben.

Urban Will | Di., 23. Dezember 2025 - 17:50

nachzuges über 200 000 Menschen eingewandert. Auch wenn das vielleicht weniger sind als früher: eine Wende sehe ich da nicht. Und schon gar nicht in Bezug auf des Lügners Merz große Ankündigungen nach dem bestialischen Anschlag von Aschaffenburg (de facto Einwanderungsstopp, Grenzschließung, Zurückweisungen, etc.).
Für mich neben der Schuldenorgie der größte (von sehr vielen) Wahlbetrug dieses unsäglichen Kanzlers.
Ansonsten stimme ich Koopmans im Großen und Ganzen zu.
Warum haben wir keine Regierung, die sich ähnliche Fragen stellt? Warum lässt man immer noch Großstädte pro Jahr aus islamistischen failed states einwandern? Warum kann da keiner mal Demographie mal Zeit rechnen (siehe: sieben Millionen Syrer)?
Es wird Zeit, dass eine Partei regiert, die das längst kann und auch macht und deren Vorhersagen alle zutrafen. Zeit für eine Partei, die für und nicht gegen das Volk regiert.
Und es deutet sich an, dass die Wende naht. Selbst die Wahlschafe wachen irgendwann mal auf.

Markus Michaelis | Di., 23. Dezember 2025 - 19:27

Ich würde sagen: wenn wir in so zentralen Fragen von Drittstaaten abhängig sind, habe ich wenig Vertrauen in diese Gesellschaft. Wenn absolute Menschenrechte an erster Stelle stehe: warum reden nicht alle auf die Fidschi-Inseln ein, alle Menschen aufzunehmen, Hilfe vor Ort zu leisten etc? Es scheint ja etwas mit der Größe und Kraft zu tun zu haben, die man den Fidschi nicht zutraut. Aber D und EU werden als unendlich potent gesehen? Dominierend ist auch ein normatives Menschenbild, bei dem jeder Mensch gleich und dem vorgegebenen Ideal folgend gesehen wird. Gemeinsam mit allen ist man dann gegen Rechts. Das scheint mir von der Realität Lichtjahre weg.

Das größte Problem ist nicht die Arbeitslosigkeit der Migranten, sondern dass die Stabilität von Gesellschaften aktive Arbeit ist, kein Naturzustand. Es hängt nicht davon ab, dass alle privat nett sind, sondern sich für gemeinsame Wege entscheiden. Alle Fusionen zwischen Staaten überfordern das, aber D will mit der Welt fusionieren.

