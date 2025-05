Laut Bild-Zeitung wurden in der ersten Woche nach Einführung der Maßnahmen 739 Menschen zurückgewiesen, bei bis zum 22. Mai insgesamt gezählten 1.676 illegalen Einreiseversuchen. Das mag mehr sein als zuvor. Aber die beiden Zahlen belegen eben vor allem eines: Ganz offenkundig werden sehr viele illegal Einreisende eben doch einfach reingelassen. Ganz abgesehen davon, dass – wie nicht anders zu erwarten – die meisten illegalen Einreisen nicht an den kontrollierten Übergängen, sondern über die „grüne Grenze“ zwischen diesen stattfinden. So kommt es dann zustande, dass allein in der einen Woche insgesamt 1.535 neue Asylanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt wurden.