Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Felix Huber:

Felix Huber studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ – in kaum einem Bereich ist dieses Sprichwort aus dem Mittelalter so zutreffend wie im deutschen Studienbetrieb rund um Migration. Eine neue „Analyse“ verspricht dieser Tage plötzlich milliardenschwere Vorteile durch Zuwanderung – geliefert hat sie der Wirtschaftsweise Martin Werding, im Auftrag des Mediendienstes Integration. Dieser wiederum ist ein Projekt des politisch aktiven Rats für Migration e.V., der seit 2021 direkt vom Bundesinnenministerium finanziert wird – also von exakt jener Stelle, deren Migrationspolitik er wissenschaftlich begleiten soll. Kritische Distanz? Schwer zu erwarten. Man könnte es auch einfach „staatlich beauftragte Selbstbestätigung“ nennen.

Finanziert hat die Studie die Robert-Bosch-Stiftung, die auch linke NGOs wie Campact fördert. Die Kampagnenorganisation unterstützt gerne mal Landtagskandidaten von SPD, Grünen und Freien Wählern in Sachsen und Brandenburg – und investiert dafür insgesamt 175.000 Euro. Die Zivilgesellschaft eben. Die Stiftung schützt natürlich auch „unsere Demokratie“ – etwa durch die Gründung von HateAid, einer Berliner NGO, die künftig als „Trusted Flagger“ vermeintlich rechtswidrige Inhalte im Netz markieren darf. Mit Wissenschaft hat das wenig zu tun – mit Agenda-Setting sehr viel.