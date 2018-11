Boris Palmer zum Migrationspakt - „Souveränität über Migrationsfragen muss bei Deutschland bleiben“

In der eigenen Partei gilt Boris Palmer als umstritten. In einem Interview sagt der grüne Oberbürgermeister Tübingens, er könne die Kritik am Migrationspakt verstehen. Er fordert deshalb verbindliche Protokollerklärungen der Bundesregierung