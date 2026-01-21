Ein Polizeibeamter der Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) der Polizei Berlin führt am Kottbusser Tor in Kreuzberg einen mutmaßlichen Drogen-Dealer ab
Kriminalitätsstatistik Migration ja, aber bitte intelligent!

Der deutsch-schweizerische Psychiater Frank Urbaniok hat ein Buch über die Schattenseiten der Migration vorgelegt. Es ist ein notwendiger Tabubruch. Und enthält zahlreiche Daten, über die wir dringend reden müssen.

VON MANFRED KÖLSCH am 24. Januar 2026 20 min

Dr. Manfred Kölsch war ca. 40 Jahre Richter, zuletzt als Vorsitzender Richter am Landgericht Trier. Seit seiner Pensionierung ist er als Rechtsanwalt tätig. 
 

Eine sachgerechte Anwendung des nationalen Migrationsrechts (z.B. Art. 16a GG; § 18 AsylG) und der unionsrechtlichen Regelungen (z.B. Dublin-III-Verordnung oder Schengener Grenzkodex) ist nur auf einer verlässlichen Tatsachengrundlage möglich. Bisher vorhandene Lücken schließt Prof. Dr. med. Frank Urbaniok für den deutschsprachigen Raum mit seinem Buch „Schattenseiten der Migration. Zahlen, Fakten, Lösungen“ (Voima Verlag, 2025). Urbaniok gilt als international bedeutender forensischer Psychiater. In diesem Buch bringt er seine umfassende praktische Erfahrung ein, als Psychotherapeut, Gerichtsgutachter und Unternehmensberater. Dabei hat er sich mit tausenden von Gewalt- und Sexualstraftätern auseinandergesetzt. 

