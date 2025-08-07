- „Wir haben in Deutschland viel zu viele islamistische Parallelmilieus“
SPD-Politiker Ali Doğan ist der erste Landrat mit Migrationshintergrund. Im Interview fordert er schnellstmögliche Abschiebungen nach schweren Straftaten und erklärt, warum seine „Doppelstrategie“ bei der Integration auch viele Migranten unterstützen.
Ali Doğan (SPD) ist seit 2023 Landrat von Minden-Lübbecke und der erste deutsche Landrat mit Migrationshintergrund. Jurist von Beruf, war er im NRW-Integrationsministerium tätig, leitete die Alevitische Gemeinde und vertrat sie 2013 bei der Deutschen Islamkonferenz.
Herr Doğan, Sie fordern die konsequente Abschiebung von Migranten, die schwere Straftaten begehen. Damit positionieren Sie sich als SPD-Politiker auch gegen Ihre Parteiführung. Wie begründen Sie Ihre Forderung?
