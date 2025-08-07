Polizei
Einsatzkräfte der Polizei gehen während einer Razzia vor dem Gelände vom islamischen Zentrum Hamburg mit der Imam Ali Moschee (Blaue Moschee) an der Außenalster entlang / picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Migrationsdebatte „Wir haben in Deutschland viel zu viele islamistische Parallelmilieus“

SPD-Politiker Ali Doğan ist der erste Landrat mit Migrationshintergrund. Im Interview fordert er schnellstmögliche Abschiebungen nach schweren Straftaten und erklärt, warum seine „Doppelstrategie“ bei der Integration auch viele Migranten unterstützen.

INTERVIEW MIT ALI DOĞAN am 11. August 2025

Ilgin Seren Evisen

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland. 

Ali Doğan (SPD) ist seit 2023 Landrat von Minden-Lübbecke und der erste deutsche Landrat mit Migrationshintergrund. Jurist von Beruf, war er im NRW-Integrationsministerium tätig, leitete die Alevitische Gemeinde und vertrat sie 2013 bei der Deutschen Islamkonferenz.

Herr Doğan, Sie fordern die konsequente Abschiebung von Migranten, die schwere Straftaten begehen. Damit positionieren Sie sich als SPD-Politiker auch gegen Ihre Parteiführung. Wie begründen Sie Ihre Forderung?

Wolfgang Borchardt | Mo., 11. August 2025 - 09:03

seiner Migrationsgeschichte kann dem Landrat glücklicherweise nicht angedichtet werden, ein "Nazi" zu sein. Dass Ereignisse Ursachen haben, wusste man sicher schon vor Aristoteles. Wer sich beharrlich sträubt, aauf die Ursachen des Ereignisses "AfD" zu schauen, wird sie nicht besiegen. Eigene Fehler nicht korrigieren zu wollen, weil man sie für Segnungen hält, liefert dem Gegner Punkte, den man doch eigentlich bekämpfen will. Dann doch lieber für gutes Geld hinter der Brandmauer Abducken? Was für eine dümmlichen Politik, die diese Bezeichnung wohl garnicht verdient.

Maria Arenz | Mo., 11. August 2025 - 09:27

was der Mann an Vorstellungen dazu hat, was nötig wäre, um eine im Sinne resource

Maria Arenz | Mo., 11. August 2025 - 09:36

was der Mann da an Vortellungen zu einer im
Sinne "resourcenorientierter Sicht auf Diversität" erforderlichen Maßnahmen und Projekten beschreibt. Bloß ist das alles ja nicht neu und wir haben inziwschen zur Genüge bewiesen, daß wir es nicht auf die Reihe bekommen. Deshalb haben wir uns stillschweigend entschieden, die immer größer gewordenen Kluft zwischen Anspruch i. S. Integration und Notwendigkeit vom anderen Ende her anzugehen und das Ziel des Erhalts eines hochindustrialisierten Landes einfach aufzugeben. Und da sind wir doch schon sehr erfolgreich unterwegs. DAS schaffen wir!

Karl-Heinz Weiß | Mo., 11. August 2025 - 09:55

Man muss es leider immer wieder betonen: diese Entwicklung wurde vor 10 Jahren durch eine CDU-Politikerin ausgelöst. Als Konsequenz der "nicht kontrollierbaren Grenzen" stimmte sie dem Erdogan-Deal zu, nicht gerade ein Befürworter von Integration. Zur Verschleierung dieses eklatanten Versagens wurde die "Brandmauer" kreiert, hinter der sich weiterhin ihre Bewunderer Wüst und Günther versammeln. Und die AfD wächst von unter 5% (2013) auf aktuell deutlich über 20%. Der zur Schadenbegrenzung angetretene Friedrich Merz ist mittlerweile so angeschlagen, dass er für diese Aufgabe ausscheidet.

Ernst-Günther Konrad | Mo., 11. August 2025 - 11:19

Potzblitz aber auch. Da sagt ein SPD Landrat doch tatsächlich, es gäbe "Schwarze Schafe". Echt jetzt? Ist das nicht diskriminierend. Darf man Menschen überhaupt als Schafe bezeichnen oder sie it diesen "goldigen schwarzen Schafen" vergleichen. Ist das nicht rechts? Ist das nicht die AFD bedient oder sogar AFD-Sprech? Muss der jetzt einen Shit-Storm erleiden, wird demnächst nicht seine Amtsenthebung gefordert werden und er aus der SPD geworfen. Nein, ich habe mit seiner Erkenntnis zur Migrationsproblematik kein Problem. Er spricht davon, es gäbe auch in seiner Partei eine breite Mehrheit? Echt jetzt? Wer und wo? Ein paar Kommunalpolitiker, die an der Front" die Schnauze vollhaben. Und was ist mit der Gesamtpartei, den Luschen und Linksfaschisten in der Bundes-SPD? Klingbeil und Konsorten vertreten da eine völlig andere Meinung. Auch wenn sie in diesem einen Punkt durchaus vernünftig klingen, gehören sie nach wie vor einer Partei an, die uns in den Abgrund stürzen will. Nein danke.

Jürgen Goldack | Mo., 11. August 2025 - 11:50

Was und wie der SPD-Politiker Ali Doğan hier argumentiert hört sich m. E. recht vernünftig an. Zweifel an allen Migranten, die einen islam- sprich koranorientierten Glauben haben, entstehen auf Grund der Taqiya, der "erlaubten Lüge"! Zum Weiteren regen sich bei mir ausgeprägte Aversionen gegen Politiker der "neuzeitlichen" SPD, die nichts mehr gemein hat mit der Arbeiterpartei SPD. Aber gemäß dem juristischen Wahlspruchs "In dubio pro reo" sehe ich sehr wohl, dass Herr Dogan Alevit ist und somit nicht nur nicht ein "radikaler Vorzeige-Islamist" sondern wohl eher ein integer handelnder Landrat im nordrheinwestfälischen Minden ist. Leider ändert dies nichts an der Überschwemmung Deutschlands mit Menschen radikal-islamischen Glaubens, die nicht ganz so guten Willens sind. Die Parteigenossen Herrn Dogans, Gestalten wie Antifa-Klingbeil und Frau Bas, sollten seine Worte und Denken zum Vorbild nehmen. Herrn Dogan wünsche ich viel Glück und Erfolg bei all seinen pro-Deutschland-Aktivitäten!

Thomas Veit | Mo., 11. August 2025 - 12:31

Eigentlich lohnt es nicht mehr darüber grundsätzlich inhaltlich zu kommentieren - alle wesentlichen Fakten, Zustände, Ursachen und der StatusQuo wurden mehrfach (zig-fach!) benannt und aufgezeigt bzw. logisch und faktisch bewiesen (Zahlen und Statistiken).

Wenn der linksgrünwoke Komplex - welcher bereits bei der Regierungspartei SPD beginnt... - weiterhin die objektiven MIGRATIONSPROBLEME an sich LEUGNET und IGNORIERT... ..., Sorry! dann nutzt auch die beste Analyse oder der beste Cicero-Aufsatz nix... ...

Hoffentlich gibt es bald Neuwahlen...!!

